Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /10 साल के प्यार को मिला खूबसूरत मुकाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना रोड्रिगेज संग रचाई शादी, 5 बच्चों ने जमकर मनाया जश्न

10 साल के प्यार को मिला खूबसूरत मुकाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना रोड्रिगेज संग रचाई शादी, 5 बच्चों ने जमकर मनाया जश्न

फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिगेज से मंगलवार को पुर्तगाल में शादी कर ली है. इस शादी के समारोह में उनके पांचों बच्चे शामिल हुए. पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले रोनाल्डो 2016 से रोड्रिगेज के साथ रिलेशनशिप में हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 12, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:41 AM IST
10 साल के प्यार को मिला खूबसूरत मुकाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना रोड्रिगेज संग रचाई शादी, 5 बच्चों ने जमकर मनाया जश्न

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरियाली अमावस्‍या आज; पेड़-पौधे लगाने से लेकर पितृ तर्पण तक, जानें इस दिन क्या करे?
2
3
4
5