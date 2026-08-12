/10 साल के प्यार को मिला खूबसूरत मुकाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना रोड्रिगेज संग रचाई शादी, 5 बच्चों ने जमकर मनाया जश्न

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज अब पति-पत्नी हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने 10 साल बाद शादी कर ली है. 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 32 साल की अर्जेंटीना-स्पेनिश मॉडल जॉर्जीना रोड्रिग्ज के साथ 11 अगस्त को कास्केस में एक सिविल सेरेमनी में शादी की, जिसमें उनके पांचों बच्चे भी मौजूद थे. बाद में इस कपल ने शादी की अंगूठियां पहने हुए अपने हाथों की एक तस्वीर शेयर की. पुर्तगाली सॉकर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पीआर टीम ने इसे एक निजी और खूबसूरत पल बताया.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज की शादी की यह सेरेमनी वेस्ट पुर्तगाल के तटीय शहर कास्काइज में हुई, जो राजधानी लिस्बन के पास है. इस कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनकी अंगूठियां दिख रही हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज मैड्रिड में मिलने के बाद से पिछले 10 साल से साथ हैं. 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पांच बार 'वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर' रह चुके हैं और सबसे मशहूर स्पोर्ट्स स्टार्स में से एक हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में पुर्तगाल के लिए अपना छठा वर्ल्ड कप खेलकर लौटे हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी टीम अल-नस्र शनिवार से अपने घरेलू सीजन की शुरूआत करेगी. 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल-नस्र के लिए फॉरवर्ड के तौर पर खेलते हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली बार जॉर्जीना रोड्रिग्ज से साल 2016 में मिले थे, जब वह गुच्ची स्टोर में काम करती थीं. इस कपल ने जनवरी 2017 में ज्यूरिख में 'बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स' में पहली बार एक साथ रेड-कार्पेट पर एंट्री की और बाद में सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना रोड्रिग्ज की नेटफ्लिक्स सीरीज 'आई एम जॉर्जीना' में माना कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता इतना पक्का और गहरा हो जाएगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, 'शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि यह रिश्ता इतना मजबूत होगा या मुझे उनसे (जॉर्जीना रोड्रिग्ज) प्यार हो जाएगा. सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. लेकिन कुछ समय बाद, मुझे लगा कि वह मेरी जिंदगी की औरत हैं.'
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने अपनी शादी से ठीक एक साल पहले 11 अगस्त 2025 को अपनी सगाई की घोषणा की थी. जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने अपनी सगाई की अंगूठी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा था, 'हां, मैं तैयार हूं. इस जिंदगी में और अपनी सभी जिंदगियों में.' क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज के शादी से पहले ही 5 बच्चे हो गए थे.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है, जिनका जन्म जून 2010 में हुआ था. हालांकि जॉर्जीना रोड्रिग्ज उनकी सौतेली मां हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने साल 2017 में अपने दो जुड़वां बच्चों का स्वागत किया था. इस दौरान इस कपल के ईवा मारिया डॉस सैंटोस (बेटी) और माटेओ रोनाल्डो (बेटे) का जन्म हुआ था. नवंबर 2017 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज की बेटी अलाना मार्टिना रोनाल्डो का जन्म हुआ था. इसके बाद अप्रैल 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज के दो और जुड़वां बच्चे पैदा हुए बेटी बेला एस्मेराल्डा और बेटा एंजेल. हालांकि बेला एस्मेराल्डा के जुड़वां भाई एंजेल की जन्म के समय दुखद मृत्यु हो गई थी.