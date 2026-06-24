FIFA World Cup 2026 Messi vs Ronaldo : फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उज्बेकिस्तान पर पुर्तगाल की 5-0 की शानदार जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी से जुड़े सवालों के मूड में नहीं थे. पुर्तगाली सुपरस्टार से जुड़ा एक संक्षिप्त पोस्ट-मैच वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह एक रिपोर्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं. रिपोर्टर ने उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछने की कोशिश की थी. वह शानदार मैच जीतने के बाद इस सवाल का इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन उसका उत्तर देना उचित नहीं समझा.
यह घटना तब हुई जब रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के अपने सबसे मजबूत प्रदर्शनों में से एक दिया था, जहां उन्होंने दो गोल किए और पुर्तगाल को डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 के निराशाजनक ड्रॉ से उबारा. जैसे ही 41 वर्षीय खिलाड़ी मिक्स्ड जोन से गुजर रहे थे, एक पत्रकार ने वर्ल्ड कप में मेसी की गोल करने की उपलब्धियों का जिक्र करने की कोशिश की. रोनाल्डो बिना किसी प्रतिक्रिया के बस चलते रहे.
रोनाल्डो के चेहरे पर न तो कोई झुंझलाहट दिखी और न ही उन्होंने सवाल का जवाब देने की कोई कोशिश की. पुर्तगाल के कप्तान एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली शाम के बाद आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते दिखे, लेकिन इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच बहस छेड़ दी कि क्या उन्होंने जानबूझकर सवाल को नजरअंदाज किया.
इस घटना के समय ने फुटबॉल जगत की दिलचस्पी और बढ़ा दी. टूर्नामेंट में अब तक रोनाल्डो और मेसी दोनों ही सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहे हैं. जहां मेसी ने अर्जेंटीना के लिए दो मैचों में पांच गोल किए हैं, वहीं रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागकर आलोचनाओं का जवाब दिया और रिकॉर्ड बुक में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराई. आधुनिक फुटबॉल को परिभाषित करने वाली यह प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है.
यह वायरल क्षण उस रात आया जो पूरी तरह से रोनाल्डो के नाम रही. उज्बेकिस्तान मैच से पहले पुर्तगाली कप्तान डीआर कांगो के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद दबाव में थे. उस मैच में रोनाल्डो ने केवल 25 टच लिए थे और वह एक भी शॉट टारगेट पर नहीं रख सके थे, जिसके कारण थियरी हेनरी सहित कई विशेषज्ञों ने उनकी कड़ी आलोचना की थी. अनुभवी स्ट्राइकर ने 5-0 की जीत में दो गोल किए, जिससे रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम को महत्वपूर्ण जीत मिली और पहले मैच के बाद उठे संदेहों को शांत किया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इतिहास के पहले फुटबॉलर बन गए जिन्होंने छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप (2006-2026) में गोल किए हैं.
El segundo de messi es un gol estratosférico, no por lo que es, por lo que representa.
Ganando 1-0, minuto 95, 39 años, a la contra, corriendo 40 metros, hace un pase brutal a un compañero, este lo falla, messi la recibe, regatea y falla, en vez de quejarse se tira como un loco… pic.twitter.com/aUXb2cv8K9
— Ivan Abad (@NetMentorTW) June 22, 2026
इन गोलों की मदद से वह पुर्तगाल के महान खिलाड़ी यूसेबियो से आगे निकल गए और वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. अपने पूरे करियर में आलोचनाओं का जवाब प्रदर्शन से देने वाले खिलाड़ी के लिए यह एक और परिचित अध्याय जैसा रहा.
यह ताजा वायरल क्लिप मेसी-रोनाल्डो की कहानी के एक और उल्लेखनीय अध्याय के बीच आई है. मेसी ने अर्जेंटीना के लिए शानदार शुरुआत की है, जहां उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक और ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए. इन प्रदर्शनों ने मेसी को फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर (18 गोल) बना दिया और अर्जेंटीना को नॉकआउट चरण में पहुंचा दिया है.