Add Zee Business As A Preferred Source
App

Messi vs Ronaldo: उज्बेकिस्तान को रौंदने के बाद मेसी के सवाल पर भड़के रोनाल्डो! रिपोर्टर ने लिया नाम तो...

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी से जुड़े सवाल को नजरअंदाज कर दिया. पुर्तगाली स्टार ने मैदान पर आलोचकों को जवाब दिया और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 02:39 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:39 AM IST
Messi vs Ronaldo: उज्बेकिस्तान को रौंदने के बाद मेसी के सवाल पर भड़के रोनाल्डो! रिपोर्टर ने लिया नाम तो...
Image Credit: लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मॉनसून ने 2026 में अब तक किया निराश, इतिहास के दूसरे सबसे सूखे जून का विश्लेषण
Monsoon1 hr ago
2
lucknow fire case2 hrs ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
Maharashtra2 hrs ago
5
Delhi Premier League2 hrs ago