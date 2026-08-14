/लियोनल मेसी के पिता के निधन पर रोनाल्डो के भावुक कमेंट ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

Lionel Messi Cristiano Ronaldo: दुनिया के दो महामतन खिलाड़ी जब कहीं टकराते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड जरूर बनता है. कुछ ऐसा ही हाल में अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉलर लियोनल मेसी और पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ने किया है. हालांकि, दोनों खिलाड़ी आमने-सामने नहीं मिले, लेकिन वर्चुअल कनेक्ट ने रिकॉर्ड बना डाला. लियोनल मेसी ने अपने पिता जॉर्ज मेसी के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश लिखा. इस पर रोनाल्डो ने कमेंट ने इतिहास रच दिया.
फुटबॉल के मैदान पर मेसी के पुराने प्रतिद्वंद्वी रोनाल्डो के एक संदेश ने इंटरनेट पर सभी का ध्यान खींचा और लाखों लोगों का दिल जीत लिया. रोनाल्डो ने मेसी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ''लियो, इस कठिन समय में आपको और आपके परिवार को एक बड़ा गले लगाना. बहुत सारी हिम्मत रखें.'' रोनाल्डो का यह भावुक जवाब अब इंस्टाग्राम पर अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कमेंट बन गया है, जिसे 65 लाख (6.5 मिलियन) के करीब लाइक्स मिल चुके हैं.
ताजा जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर मेसी को दिए गए रोनाल्डो के इस रिप्लाई को 64 लाख (6.4 मिलियन) से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और इसे पोस्ट किए हुए अभी तीन दिन भी नहीं हुए हैं. इसने इस लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप पर अब तक के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले रिप्लाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी सबसे ज्यादा लाइक्स वाले कमेंट का रिकॉर्ड रोनाल्डो के ही नाम था. यह रिकॉर्ड तब बना था जब उन्होंने फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड में उनके ट्रांसफर पर बधाई दी थी. साल 2024 में रोनाल्डो ने एम्बाप्पे को रिप्लाई दिया था, जिसे 2025 के अंत तक 60 लाख (6 मिलियन) से ज्यादा लाइक्स मिले थे.
बुधवार को मेसी ने अपने पिता जॉर्ज मेसी को एक बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि दी, जिनका 68 वर्ष की आयु में बीमारी के बाद निधन हो गया. मेसी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''पा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप चले गए. मेरे लिए यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि अब मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा या हम अब कभी बात नहीं कर पाएंगे.'' उन्होंने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वह पिछला वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी.
अपने पिता के जाने के गम में डूबे मेसी ने अपने भविष्य को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा. मैं नहीं जानता कि आगे कैसे बढ़ना है. मैं सिर्फ फुटबॉल खेल रहा था और अब मुझे बहुत संदेह है कि क्या मैं इसे लंबे समय तक जारी रख पाऊंगा.'' मेसी ने भावुक होकर कहा कि उनके पिता शुरुआत से उनके साथ थे और अब करियर के अंत में थोड़ा ही समय बचा था, तो वे थोड़ी देर और साथ क्यों नहीं रह सके.