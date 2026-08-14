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लियोनल मेसी के पिता के निधन पर रोनाल्डो के भावुक कमेंट ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

Lionel Messi Cristiano Ronaldo: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता के निधन पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भावुक संदेश ने इंस्टाग्राम पर नया रिकॉर्ड बनाया है. मेसी के पोस्ट पर रोनाल्डो ने ऐसा क्या लिखा जो वायरल हो गया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:57 PM IST
लियोनल मेसी के पिता के निधन पर रोनाल्डो के भावुक कमेंट ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर बना डाला बड़ा रिकॉर्ड
Image Credit: लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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