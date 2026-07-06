रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Cristiano Ronaldo on Retirement: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच में उतरने से पहले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बड़ा ऐलान किया है. राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी कि वो आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास अपनी मर्जी से लेंगे, किसी और की मर्जी से नहीं.
41 साल के रोनाल्डो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ हुए मैच में उन्होंने एक गोल दागकर पुर्तगाल को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. ये उनके वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास का पहला गोल भी था, जिसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा.
स्पेन के खिलाफ पुर्तगाल के 'राउंड ऑफ 16' मैच से पहले प्रेस से बात करते हुए रोनाल्डो से उनके इंटरनेशनल भविष्य के बारे में पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप है. बता दें कि रोनाल्डो ने अपने करियर में वर्ल्ड कप में 11 गोल किए हैं.
रोनाल्डो ने कहा, ''मैं जब चाहूंगा तब खेलना बंद करूंगा, न कि जब आप (मीडिया) चाहेंगे. यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है. मैं अपनी जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं. अगर मैं जीतता हूं, तो भी मैं हमेशा क्रिस्टियानो ही रहूंगा. अगर मैं नहीं जीतता, तब भी मैं हमेशा क्रिस्टियानो ही रहूंगा.
पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में पुर्तगाल के सभी चार मैचों में शुरुआत की और तीन गोल किए. संन्यास से जुड़े बार-बार पूछे जा रहे सवालों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय टीम की मदद करने पर है. उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा पूरी लगन और निष्ठा के साथ नेशनल टीम की मदद करने के लिए तैयार रहता हूं. चाहे मैं खेलूं या न खेलूं. मेरी भूमिका हमेशा अहम रहेगी. मैं तब संन्यास लूंगा जब मेरा मन करेगा, न कि तब जब आप चाहेंगे. बार-बार यह सवाल पूछना समय की बर्बादी है. लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं खींचना चाहता. सबसे जरूरी बात कल का दिन है.