रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में पुर्तगाल के सभी चार मैचों में शुरुआत की और तीन गोल किए. संन्यास से जुड़े बार-बार पूछे जा रहे सवालों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय टीम की मदद करने पर है. उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा पूरी लगन और निष्ठा के साथ नेशनल टीम की मदद करने के लिए तैयार रहता हूं. चाहे मैं खेलूं या न खेलूं. मेरी भूमिका हमेशा अहम रहेगी. मैं तब संन्यास लूंगा जब मेरा मन करेगा, न कि तब जब आप चाहेंगे. बार-बार यह सवाल पूछना समय की बर्बादी है. लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं खींचना चाहता. सबसे जरूरी बात कल का दिन है.