Add Zee Business As A Preferred Source
App

रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच में उतरने से पहले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बड़ा ऐलान किया है. राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी कि वो आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:34 AM IST
रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब
Image Credit: रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले &#039;ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप&#039; (PHOTO: AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हालैंड ने ब्राजील को जख्म देकर मेसी-एमबाप्पे को किया सावधान, रोचक हुई जंग
FIFA World Cup 202652 min ago
2
Rashifal1 hr ago
3
US-Israel news in Hindi1 hr ago
4
Super Typhoon Bavi2 hrs ago
5
ICC Women T20 World Cup 20263 hrs ago