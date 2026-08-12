पिता के गम में डूबे लियोनल मेसी... क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भेजा 'प्यार और हौसला', डेविड बेकहम ने क्या लिखा?

Lionel Messi Cristiano Ronaldo: पिछले दो दशकों से पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल की दुनिया के दो सबसे बड़े स्तंभ रहे हैं. उनके समर्थकों के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी रहती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच गहरा आपसी सम्मान है. बुधवार को मेसी ने अपने पिता जॉर्ज के निधन पर एक दिल दहला देने वाला संदेश लिखा. इस पर रोनाल्डो ने कमेंट करते हुए प्यार और हौसला भेजा है.
बुधवार को मेसी ने अपने पिता के निधन पर पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी और बताया कि वह इस नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं जानते कि वह आगे कैसे बढ़ेंगे. मेसी ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा चली गई है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उनके लिए थम सी गई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''पा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप चले गए... मुझे कल्पना करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा.''
मेसी की पोस्ट के कुछ ही समय बाद रोनाल्डो ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को एक 'बड़ा हग' भेजा और उनके परिवार को हिम्मत दी. रोनाल्डो ने कमेंट किया, ''लियो, इस कठिन समय में आपको और आपके परिवार को मेरा बहुत बड़ा हग. बहुत ताकत मिले.'' यह संदेश तब आया जब रोनाल्डो ने हाल ही में अपनी शादी की पुष्टि की थी, लेकिन उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के लिए समय निकाला.
मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का पिछले हफ्ते 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. वह लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे. जॉर्ज मेसी लियो के लिए केवल एक पिता नहीं थे, बल्कि शुरुआत से ही उनके पहले सलाहकार, एजेंट और सबसे बड़े समर्थक थे. मेसी ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की कप्तानी की थी. पिता की मृत्यु के बाद कई दिनों तक चुप रहे और 12 अगस्त को अपना पहला बयान जारी किया.
मेसी के इस दुख में पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है. मेसी के वर्तमान क्लब 'इंटर मियामी' के सह-मालिक और इंग्लैंड के दिग्गज डेविड बेकहम ने कमेंट किया, ''लियो, हम हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हैं.'' उनके पूर्व और पसंदीदा क्लब एफसी बार्सिलोना ने लिखा, ''बहुत ताकत, लियो.'' वहीं, अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम ने भी अपना समर्थन जताते हुए कहा, ''हम तुम्हारे साथ हैं, लियो.''
मेसी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह अपने पिता के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, लेकिन शारीरिक रूप से वह पूरी तरह फिट महसूस नहीं कर रहे थे. उन्होंने लिखा, "हम फाइनल में पहुंचे और आप वहां नहीं हो सके. मैं इसे जीतना चाहता था ताकि आपको दिखा सकूं... लेकिन मेरे पैर अब और नहीं चल पा रहे थे. मैंने शारीरिक रूप से खुद को धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका.'' अर्जेंटीना की टीम फाइनल में स्पेन से हार गई थी.
हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मेसी ने अपने पिता के निधन के बाद अपने फुटबॉल करियर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है. आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता ने इस दुख की घड़ी में अपने परिवार को सहारा देने के लिए पेशेवर फुटबॉल से दूरी बनाने का फैसला किया है. जॉर्ज का अंतिम संस्कार हाल ही में रोसारियो के अल प्राडो कब्रिस्तान में बेहद निजी तरीके से किया गया था.