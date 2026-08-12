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पिता के गम में डूबे लियोनल मेसी... क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भेजा 'प्यार और हौसला', डेविड बेकहम ने क्या लिखा?

Lionel Messi Cristiano Ronaldo: लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी के निधन पर फुटबॉल जगत में शोक है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेसी को हिम्मत दी है. मेसी ने करियर से अनिश्चितकालीन ब्रेक लिया और वर्ल्ड कप हार पर दुख जताया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 12, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:31 PM IST
पिता के गम में डूबे लियोनल मेसी... क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भेजा 'प्यार और हौसला', डेविड बेकहम ने क्या लिखा?
Image Credit: लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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