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रोनाल्डो का सपना टूटा... अब बेटे को लेना है बड़ा फैसला! 5 देशों से खेलने का है अधिकार, किसे चुनेगा?

स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और इसी के साथ रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना...सपना ही रह गया. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोनाल्डो के बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 04:48 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:48 AM IST
रोनाल्डो का सपना टूटा... अब बेटे को लेना है बड़ा फैसला! 5 देशों से खेलने का है अधिकार, किसे चुनेगा?
Image Credit: (Cristiano Ronaldo/Instagram) रोनाल्डो का सपना टूटा... अब बेटे को लेना है बड़ा फैसला! 5 देशों से खेलने का है अधिकारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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