रोनाल्डो का सपना टूटा... अब बेटे को लेना है बड़ा फैसला! 5 देशों से खेलने का है अधिकार, किसे चुनेगा?

दुनिया के महान खिलाड़ियों के बेटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की पहचान से अलग खुद की पहचान बनाना होती है. रोनाल्डो जूनियर के साथ भी यही स्थिति है. उनसे हर मैच में असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी. अगर वह पुर्तगाल की सीनियर टीम तक पहुंचते हैं, तो यह फुटबॉल इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होगी. हालांकि, उनके पास अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और केप वर्डे जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल संकेत यही हैं कि वह अपने पिता की तरह पुर्तगाल की जर्सी पहनकर ही इतिहास लिखना चाहेंगे.