रोनाल्डो का सपना टूटा... अब बेटे को लेना है बड़ा फैसला! 5 देशों से खेलने का है अधिकार, किसे चुनेगा?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन एक युग का अंत जरूर हो चुका है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों फुटबॉल फैंस की जान हैं, रोनाल्डो गर्व हैं...अभिमान हैं अपने आप में एक ब्रांड हैं. 2026 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साफ कर दिया है कि ये उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था. लगभग दो दशकों तक अपने खेल, गोल और रिकॉर्ड्स से दुनिया पर राज करने वाले CR7 अब विश्व कप के मंच से विदा हो चुके हैं.
राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और इसी के साथ रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना...सपना ही रह गया. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोनाल्डो के बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे?
16 वर्षीय रोनाल्डो जूनियर पहले ही पुर्तगाल की जूनियर टीमों का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें भविष्य का बड़ा स्टार माना जा रहा है. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नहीं, बल्कि 5 देशों का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प मौजूद है.
पुर्तगाल – पिता क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नागरिकता के आधार पर.
अमेरिका – क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था.
स्पेन – बचपन में वहां तीन साल रहने के कारण.
इंग्लैंड – पांच साल से अधिक समय तक वहां रहने की पात्रता के आधार पर.
केप वर्डे – पारिवारिक विरासत के कारण.
बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने पुर्तगाल की युवा टीम के साथ खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन भविष्य में सीनियर स्तर पर अंतिम फैसला उनके हाथ में होगा.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो केवल एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े आइकन में से एक हैं. ऐसे में उनके बेटे पर तुलना का दबाव होना तय है. रोनाल्डो जूनियर फिलहाल अल-नस्र की युवा टीम से जुड़े हैं और उनकी खेल शैली में भी पिता की झलक देखने को मिलती है. तेज रफ्तार, शानदार फिनिशिंग और गोल करने की भूख उन्हें अलग बनाती है. लेकिन विश्व फुटबॉल में पहचान बनाने के लिए उन्हें अभी लंबा सफर तय करना होगा.
दुनिया के महान खिलाड़ियों के बेटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की पहचान से अलग खुद की पहचान बनाना होती है. रोनाल्डो जूनियर के साथ भी यही स्थिति है. उनसे हर मैच में असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी. अगर वह पुर्तगाल की सीनियर टीम तक पहुंचते हैं, तो यह फुटबॉल इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होगी. हालांकि, उनके पास अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और केप वर्डे जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल संकेत यही हैं कि वह अपने पिता की तरह पुर्तगाल की जर्सी पहनकर ही इतिहास लिखना चाहेंगे.