Cristiano Ronaldo: 'फुटबॉल में ये मेरा आखिरी...', रोनाल्डो ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

Cristiano Ronaldo Latest News: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर फैंस का दिल तोड़ने वाला बयान दिया है. रोनाल्डो ने ये तो पहले ही कह दिया था कि वो अगला फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कि हो सकता है ये फुटबॉल में उनका आखिरी साल हो. सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र की तरफ से खेलने वाले रोनाल्डो ने ने हाल ही में हुई शादी के बाद जॉर्जीना रोड्रिग्ज के साथ अपनी जिंदगी और भविष्य के बारे में बात की. रोनाल्डो और रोड्रिग्ज ने अपनी पहली मुलाकात के ठीक 10 साल बाद, 11 अगस्त को पुर्तगाल के कास्केस में एक निजी समारोह में शादी की.
शादी और परिवार के बारे में शुरू हुई बातचीत आखिरकार फुटबॉल के बाद रोनाल्डो के भविष्य की ओर मुड़ गई, जिसमें पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता ने एक चौंकाने वाली बात कही कि उनके पास मैदान पर अब कितना कम समय बचा हो सकता है.
रोनाल्डो ने 'वोग' से खास बातचीत में कहा, "शायद यह फुटबॉल में मेरा आखिरी साल है और मैं एक शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं.'' रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट की औपचारिक घोषणा नहीं की और न ही अपने आखिरी मैच की कोई तारीख तय की, लेकिन उनकी बातों से संकेत मिलता है कि वे मौजूदा सीजन के खत्म होने पर अपना करियर खत्म करने की संभावना के लिए तैयारी कर रहे हैं.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये भी खुलकर बताया कि आगे क्या करना है, इस बारे में पहले ही काफी सोच-विचार कर लिया है. स्टार स्ट्राइकर ने कहा, ''मैंने अपने भविष्य की पूरी योजना बना ली है." उन्होंने आगे बताया कि उन्हें लगता है कि फुटबॉल के न होने से उनकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ जाएगा, इसलिए वह इस खेल की जगह किसी एक चीज को चुनने के बजाय कई अलग-अलग कामों में खुद को व्यस्त रखना चाहते हैं.
रोनाल्डो ने कहा, "मेरे पास व्यस्त रहने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि किसी एक के बारे में बताना मुश्किल है. क्योंकि फुटबॉल के जाने से एक बड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आपको अपना समय कई तरह से बिताना होता है, न कि सिर्फ एक काम में, साथ ही, ज्यादा मजे करना, घूमना-फिरना, पैडल खेलना और देखना जो मुझे बहुत पसंद है और जो मैंने कमाया है, जो हमने कमाया है उसका आनंद लेना जारी रखना चाहता हूं. क्योंकि आखिरकार, 25 साल तक बहुत त्याग करने के बाद यह सब हासिल हुआ है.