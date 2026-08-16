Cristiano Ronaldo: 'फुटबॉल में ये मेरा आखिरी...', रोनाल्डो ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

Cristiano Ronaldo Latest News: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर फैंस का दिल तोड़ने वाला बयान दिया है. रोनाल्डो ने ये तो पहले ही कह दिया था कि वो अगला फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कि हो सकता है ये फुटबॉल में उनका आखिरी साल हो. सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र की तरफ से खेलने वाले रोनाल्डो ने ने हाल ही में हुई शादी के बाद जॉर्जीना रोड्रिग्ज के साथ अपनी जिंदगी और भविष्य के बारे में बात की. रोनाल्डो और रोड्रिग्ज ने अपनी पहली मुलाकात के ठीक 10 साल बाद, 11 अगस्त को पुर्तगाल के कास्केस में एक निजी समारोह में शादी की.