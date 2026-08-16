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Cristiano Ronaldo: 'फुटबॉल में ये मेरा आखिरी...', रोनाल्डो ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

Cristiano Ronaldo Latest News: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है. हाल ही में जॉर्जीना रोड्रिग्ज के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले खिलाड़ी ने कहा कि हो सकता है ये फुटबॉल में उनका आखिरी साल हो.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:00 PM IST
Cristiano Ronaldo: 'फुटबॉल में ये मेरा आखिरी...', रोनाल्डो ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: Cristiano Ronaldo on his Retirement (AP Photo)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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