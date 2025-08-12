5 बच्चों के पिता बनने के बाद रोनाल्डो करेंगे शादी, 8 साल से चल रही डेटिंग, अब कर ली सगाई?

Cristiano Ronaldo: फुटबॉल जगत के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. पहले ही रोनाल्डो 5 बच्चों के पिता हैं. रोनाल्डो लंबे समय से अपनी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिग्स के साथ डेटिंग पर हैं. लंबे समय से उनकी सगाई की अफवाहें हैं, लेकिन अब स्टार फुटबॉलर ने ऐसी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट देखने को मिलेगा जिससे चारो तरफ खलबली मची हुई है.

2016 से चल रही डेटिंग

रोनाल्डो और जॉर्जिना पिछले 2016 से एक साथ हैं. जॉर्जिया ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में रोनाल्डो के हाथ पर हाथ रखकर एक क्लोज-अप फोटो शेयर की है. जिसमें उनकी बाईं उंगली में एक बड़ी हीरे की अंगूठी दिखाई दे रही है. उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, हां, मैं करती हूं. इस जीवन में और मेरे पूरे जीवन में.'

चार बच्चों के माता-पिता हैं रोनाल्डो और जॉर्जिया

2016 से डेटिंग पर चल रहे रोनाल्डो और जॉर्जिया के चार बच्चे भी हैं. 40 वर्षीय रोनाल्डो को लेकर कई दिनों से खबरें थीं कि वह शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अब हुई है. अब सगाई के बाद उन्होंने शादी वाले मुद्दे को एकबार फिर हवा दे दी है. लेकिन फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों ने शादी कर ली है.

ये भी पढ़ें.. रोहित-विराट ही नहीं... मोहम्मद शमी के करियर पर भी 'ग्रहण', सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड टूर से पहले किया था कॉन्टैक्ट!

दोस्ती का मनाया था जश्न

फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए सऊदी अरब में रोनाल्डो अपने घर में एक बड़ा इवेंट रखा था. जिसमें उनके करीबी ही थे. जॉर्जिना ने इस कार्यक्रम की कई फोटोज और वीडियो शेयर किए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि सगाई के बाद रोनाल्डो कब शादी करते हैं. इस बात की पुष्टि के बारे में कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर ने पहले ही "आई डू" कह दिया है.