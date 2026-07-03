/रोनाल्डो का ऐतिहासिक गोल, पुर्तगाल की प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री, 2-1 से हारकर क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

FIFA WORLD CUP 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऐतिहासिक गोल की मदद से पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. पुर्तगाल ने टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया. इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2018 की उपविजेता टीम क्रोएशिया का दिल टूट गया. क्रोएशिया की टीम पुर्तगाल से राउंड ऑफ 32 में हारकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मैच में महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने पिछड़ने के बावजूद अपनी टीम को से जीत दिला दी. इस दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला नॉकआउट गोल भी किया.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कुल गोल की संख्या 11 हो गई है. क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मैच में महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पुर्तगाल के लिए पेनल्टी स्पॉट से बराबरी का गोल किया. इससे पहले, 41 वर्षीय महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट स्टेज में पिछले 5 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार आठ मैचों में कोई गोल या असिस्ट नहीं कर पाए थे.
कॉर्नर के दौरान बॉक्स में डिफेंडर रेनाटो वेइगा को गिराए जाने के बाद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी स्पॉट से अपने जाने-पहचाने अंदाज में गोल किया. पहले हाफ में पूरी तरह दबदबा बनाए रखने के बाद, पुर्तगाल दूसरे हाफ की शुरुआत में पिछड़ गया, जब अनुभवी क्रोएशियन लेफ्ट-बैक इवान पेरिसिक ने क्रॉस पर जोरदार शॉट मारा और डिफेंडर जोआओ कैंसिलो व गोलकीपर डिएगो कोस्टा को छकाते हुए गोल कर दिया.
इसके जवाब में, पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने चार बदलाव किए, जिनमें मिड-फील्ड स्टार ब्रूनो फर्नांडीस और विटिन्हा की जगह दूसरे खिलाड़ियों को शामिल करना था. पेनल्टी किक से पुर्तगाल को बराबरी दिलाने के कुछ ही देर बाद और ऑफ-साइड होने की वजह से एक शानदार बराबरी वाला गोल चूकने के कुछ मिनट बाद ही रोनाल्डो को भी 81वें मिनट में मैदान से बाहर बुला लिया गया. यह रोनाल्डो का इस टूर्नामेंट में तीसरा गोल था.
इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए थे. यह पहली बार था, जब पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता को इस सीजन के इस बड़े टूर्नामेंट में सब्स्टिट्यूट किया गया. रोनाल्डो ने 232 मैचों में अपने इंटरनेशनल गोल की संख्या 146 तक पहुंचा दी. रोनाल्डो, जिन्होंने साल 2009 में इसी मैदान पर रियल मैड्रिड के लिए अपना डेब्यू किया था, अब वह यूरोपियन चैंपियनशिप और फीफा वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 25 गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए.
प्री-क्वार्टर फाइनल में अब पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा. स्पेन ने इससे पहले 'राउंड ऑफ 32' के मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था. पुर्तगाल बनाम स्पेन का यह प्री-क्वार्टर फाइनल मैच 7 जुलाई (IST) को टेक्सास में खेला जाएगा. क्रोएशिया को लगा कि उसने 'राउंड ऑफ 32' के मैच में पुर्तगाल के खिलाफ आखिरी समय में 2-2 की बराबरी का गोल कर दिया है, लेकिन VAR रिव्यू के बाद ऑफसाइड की वजह से क्रोएशिया के गोल को अमान्य करार दिया गया.
यह घटना इंजरी टाइम में हुई, जब पुर्तगाल 2-1 से आगे था. क्रोएशियाई विंगर इवान पेरिसिच ने बाईं ओर से एक क्रॉस डाला जो छह-यार्ड बॉक्स में इधर-उधर घूमता रहा, फिर मारियो पासालिक ने उसे डिफेंडर जोस्को ग्वार्डिओल की तरफ बढ़ाया, जिन्होंने उसे गोल में बदल दिया. क्रोएशियाई खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया, लेकिन तभी रेफरी वीडियो रिव्यू के लिए गए.
जब इवान पेरिसिच ने क्रॉस डाला, तब मारियो पासालिक ऑनसाइड पोजिशन में थे, लेकिन रेफरी ने स्निको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाया कि क्रोएशियाई फॉरवर्ड इगोर मतानोविच ने हवा में ही गेंद को हल्का सा छुआ था, इससे पहले कि वह पुर्तगाली सेंटर-बैक रेनाटो वेइगा की पीठ से टकराती.
इगोर मतानोविच के गेंद छूने के समय मारियो पासालिक ऑफसाइड पोजिशन में थे, जिससे उसके बाद का पूरा खेल अमान्य हो गया. रेफरी ने तुरंत गोल को अमान्य कर दिया, जिससे क्रोएशियाई खिलाड़ियों और फैंस ने जोरदार विरोध किया. यह क्रोएशिया के लिए दूसरा गोल करने का सबसे करीबी मौका था, लेकिन पुर्तगाल ने अपनी एक गोल की बढ़त बनाए रखी और जल्द ही 'राउंड ऑफ 16' में अपनी जगह पक्की कर ली.