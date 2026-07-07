टूटा वर्ल्ड कप का सपना तो रोने लगे रोनाल्डो, महान खिलाड़ी को इस हाल में देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

Cristiano Ronaldo: कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता? फुटबॉल जगत का वो सितारा, जिसने अपने 20 साल के इंटरनेशनल करियर में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की, लेकिन जिसके पीछे वो इन 20 सालों में सबसे ज्यादा भागे... उसे हासिल किए बिना उनका करियर खत्म हो गया है. जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन से हारने के बाद पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और इसी के साथ रोनाल्डो का सपना... सपना ही रह गया.
सोमवार को देर रात खेले गए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. रोनाल्डो के सपने को चकनाचूर करने में स्पेन के 30 साल के खिलाड़ी मिकेल मेरिनो का अहम हाथ रहा. मैच के आखिरी पलों (90+1) में उन्होंने एक गोल दागा जो विजयी गोल साबित हुआ. पुर्तगाल ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन इसमें असफल रहे. रेफरी ने आखिरी सिटी बजाई और रोनाल्डो टूटकर बिखर गए.
मैच खत्म होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे. वो अपने मन को मना रहे थे कि कोई बात नहीं... ये सफर शानदार रहा है,लेकिन कब तक... इमोशन जीत गया और वो हार गए. स्टेडियम में अपने हजारों प्रशंसकों को पुर्तगाल की हार के बावजूद उनके लिए ताली बजाते देख रोनाल्डो से रहा नहीं गया और वो रोने लगे. स्टार फुटबॉलर को इस हाल में देख उनके तमाम फैंस की आंखें भी जरूर नम हुई होगी.
स्पेन बनाम पुर्तगाल मैच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था. दोनों टीमों ने 90 मिनट तक पूरी ताकत झोंक दी. जब लगा कि खेल एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा, तभी मिकेल मेरिनो ने गोल दागकर रोनाल्डो और पुर्तगाल के अरमानों पर पानी फेर दिया. 90+1 मिनट में स्पेन को फ्री किक मिली.
स्पैनिश खिलाड़ियों ने इस मौके पर फुर्ती दिखाई और तेजी से फ्री किक लिया. पुर्तगाल के डिफेंडरों को अंदाजा ही नहीं था कि स्पेन इतनी तेजी से इस फ्री किक को लेने वाला है. सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई. मिकेल मेरिनो ने शानदार गोल दागकर स्पेन को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया, जबकि रोनाल्डो को ऐसा जख्म दिया, जो शायद कभी नहीं भरेगा.