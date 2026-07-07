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टूटा वर्ल्ड कप का सपना तो रोने लगे रोनाल्डो, महान खिलाड़ी को इस हाल में देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता? फुटबॉल जगत का वो सितारा, जिसने अपने 20 साल के इंटरनेशनल करियर में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की, लेकिन जिसके पीछे वो इन 20 सालों में सबसे ज्यादा भागे... उसे हासिल किए बिना उनका करियर खत्म हो गया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन से हारने के बाद पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 03:31 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:10 AM IST
टूटा वर्ल्ड कप का सपना तो रोने लगे रोनाल्डो, महान खिलाड़ी को इस हाल में देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल
Image Credit: (PHOTO: AI Graphic) टूटा वर्ल्ड कप का सपना तो रोने लगे रोनाल्डोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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