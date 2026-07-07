टूटा वर्ल्ड कप का सपना तो रोने लगे रोनाल्डो, महान खिलाड़ी को इस हाल में देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

Cristiano Ronaldo: कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता? फुटबॉल जगत का वो सितारा, जिसने अपने 20 साल के इंटरनेशनल करियर में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की, लेकिन जिसके पीछे वो इन 20 सालों में सबसे ज्यादा भागे... उसे हासिल किए बिना उनका करियर खत्म हो गया है. जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन से हारने के बाद पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और इसी के साथ रोनाल्डो का सपना... सपना ही रह गया.