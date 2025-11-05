भारत की इस टीम के खिलाफ खेलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो! फुटबॉल मैदान पर होगा महासंग्राम, नोट कर लें शेड्यूल

Cristiano Ronaldo: भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों को आखिरकार उस पल का गवाह बनने का मौका मिल सकता है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत के किसी फुटबॉल क्लब के साथ खेल सकते हैं.
Cristiano Ronaldo: भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों को आखिरकार उस पल का गवाह बनने का मौका मिल सकता है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत के किसी फुटबॉल क्लब के साथ खेल सकते हैं. रोनाल्डो को एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप डी के आगामी मुकाबले में एफसी गोवा का सामना करने के लिए अल-नस्र टीम में नामित किया गया है. यह मैच बुधवार (5 नवंबर) को सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है.
रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
भारतीय समर्थकों को उम्मीद थी कि रोनाल्डो गोवा में रिवर्स लेग के दौरान भारतीय धरती पर खेलेंगे, लेकिन पुर्तगाली सुपरस्टार ने भारत की यात्रा नहीं की थी. इससे कई प्रशंसक निराश हुए थे. हालांकि, इस बार उनके कथित रुप से टीम के साथ जुड़ने पर भारतीय दर्शकों के बीच दिलचस्पी ज्यादा देखने को मिल रही है. यह अपडेट सऊदी अरब के आउटलेट अल-रियादियाह से आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोनाल्डो एफसी गोवा का सामना कर सकते हैं.
गोवा में क्यों नहीं खेले थे रोनाल्डो?
इससे पहले अल-नस्र के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने कहा थ कि क्लब रोनाल्डो को अनावश्यक शारीरिक तनाव से बचाने को प्राथमिकता दे रहा है. इसी कारण उन्हें गोवा नहीं ले जाया गया था. एफसी गोवा की बात करें तो वह एक मुश्किल स्थिति में है. इंडियन सुपर लीग क्लब ग्रुप डी में सबसे निचले पायदान पर है. उसने अभी तक एक भी अंक दर्ज नहीं किया है. गोवा को अब तक लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है. अल-जावरा के खिलाफ 0−2, इस्तिकलोल दुशांबे के खिलाफ 0−2 और गोवा में अल-नस्र के खिलाफ 1−2 की करीबी हार ने उसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है.
नॉकआउट राउंड के लिए एक अंक की आवश्यकता
अल-नस्र के लिए पिछले मैच में गोवा के खिलाफ ब्राजीलियाई अटैकर एंजेलो और मिडफील्डर हारून कमारा ने गोल किए थे.गोवा ने देर से जवाब दिया लेकिन मैच बराबर करने में असफल रहा. दूसरी ओर, अल-नस्र अपने तीन मैचों में नौ अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है. अब उन्हें नॉकआउट राउंड के लिए क्वालीफाई करने के लिए इस मैच से केवल एक अंक की आवश्यकता है.