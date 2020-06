FIFA के इस अवॉर्ड के लिए रोनाल्डो बने फैंस के फेवरेट, जानिए मेसी की नाकामी की वजह

नई दिल्ली: फुटबॉल जगत के सर्वकालिक महान दिग्गजों में से एक लियोनेल मेसी (Lionel Messi) को अपने करियर के सबसे बुरे दौर में से एक से गुजरना पड़ रहा है. एकतरफ उनके रिश्ते अपने क्लब बार्सिलोना (Barcelona FC) के सहायक कोच इडेर सार्बिया (Eder Saraabia) के साथ खराब चल रहे हैं तो दूसरी तरफ वे गोल भी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में फैंस ने भी उनकी रेटिंग कम कर दी है. फुटबॉल वेबसाइट goal.com की तरफ से जारी की जाने वाली प्रतिष्ठित फीफा बैलेन डि ऑर (Ballon d’Or) अवॉर्ड की रैंकिंग में मेसी फैंस की तरफ से मिले कम अंकों के चलते अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) से पीछे खिसक गए हैं.

यह भी पढ़ें- रोमांटिक मिजाज के हैं विराट कोहली, अनुष्का से पहले भी उड़े थे इश्क के चर्चे

इस सीजन में नहीं मिली है बड़ी सफलता

अपने करियर में 699 गोल कर चुके मेसी इस पायदान को पार करने के दबाव में ऐसे अटके हैं कि पिछले तीन मैच में उन्हें बिना गोल के ही रहना पड़ा है. ऐसा शायद ही इससे पहले मेसी के करियर में कभी हुआ था. हाल ही में अपना 33वां जन्मदिन मनाने वाले मेसी इस सीजन में ला लीगा (La Liga) के 27 मैचों में अब तक 21 गोल ही कर पाए हैं, जो उनके स्तर के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है. उन पर कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय तक खेल बंद रहने का असर साफ दिख रहा है. इसके उलट रोनाल्डो ने सेरी-ए के आखिरी दो मैच में गोल करते हुए अपनी टीम जुवेंटस को सेरी-ए खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंचा दिया है.

Ronaldo has gone above Messi in the race to win the Ballon d'Or

But neither can catch the leader right now

@TomMaston

— Goal News (@GoalNews) June 29, 2020