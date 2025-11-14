Advertisement
रोनाल्डो पर वर्ल्ड कप के पहले मैच में बैन लगने का खतरा, प्लेयर को कोहनी मारने पर मिला रेड कार्ड

Cristiano Ronaldo Red Card: पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आयरलैंड के खिलाफ क्वालीफाइंग मैच में रेड कार्ड मिला है, क्योंकि उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाड़ी को कोहनी मारी थी. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:03 AM IST
रोनाल्डो पर वर्ल्ड कप के पहले मैच में बैन लगने का खतरा, प्लेयर को कोहनी मारने पर मिला रेड कार्ड

Cristiano Ronaldo risks ban at FIFA World Cup: अगर पुर्तगाल उम्मीद के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लेता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पहले मैच के लिए बैन लगने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इस फुटबॉल सुपरस्टार को गुरुवार 13 नवंबर की रात को डबलिन (Dublin) में खेले गए क्वालीफाइंग मैच के दूसरे हाफ में आयरलैंड (Ireland) के डिफेंडर दारा ओ'शिया (Dara O’Shea) को कोहनी मारने के कारण मैदान से बाहर भेज दिया गया था. इस मैच में पुर्तगाल (Portugal) 2-0 से हार गया.

 

क्या कहते हैं फीफा के नियम?
रोनाल्डो पर रविवार 16 नवंबर को पुर्तगाल के आर्मेनिया (Armenia) की मेजबानी में किसी भी रेड कार्ड के लिए लगाया गया एक मैच का मैंडेटरी बैन लागू होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जीत से उन्हें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में जगह मिल जाएगी. फीफा के अनुशासनात्मक नियमों के मुताबिक, उसके जजेज को "गंभीर बेईमानी के लिए कम से कम 2 मैचों" का बैन लगाना जरूरी है. ये प्रतिबंध "हिंसक आचरण के लिए कम से कम 3 मैचों" या "कोहनी मारने सहित हमले के लिए कम से कम 3 मैचों या उचित अवधि" का होना चाहिए.

'एल्बो अटैक' ने मुश्किल में डाला
फीफा का बैन कॉम्प कॉम्पिटिटिव गेम्स पर लागू होगा और टूर्नामेंट से पहले के प्रदर्शनों में इसे नहीं दिखाया जा सकेगा. रोनाल्डो ने घूमकर अपनी दाहिनी कोहनी ओ'शी की पीठ पर मार दी, जब वो अवीवा स्टेडियम (Aviva Stadium) में तरीबन एक घंटे के बाद गेंद के क्रॉस होने का इंतजार कर रहे थे, जहां आयरलैंड ने 2-0 की गजब की बढ़त बना ली थी. रेफरी ने एक येलो कार्ड (Yellow card) जारी किया, लेकिन कुछ मिनट बाद पिचसाइड मॉनिटर पर वीडियो रिव्यू के बाद इसे रेड कार्ड (Red Card) में बदल दिया.

छठा वर्ल्ड कप खेलने की तमन्ना
आयरलैंड के फैंस की तरफ से ताने मारे जाने और उनका मजाक उड़ाए जाने के बाद, रोनाल्डो ने मैदान से बाहर जाते समय अपने होंठों को तिरछी नजर से सिकोड़ लिया. वो रुके और ऑडियंस की तरफ देखा, उनकी ओर ताली बजाई और ह्यूमर के अंदाज में 2 अंगूठे ऊपर उठाए. फरवरी में 41 साल के होने वाले रोनाल्डो रिकॉर्ड छठे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने का टारगेट बना रहे हैं. टूर्नामेंट का ड्रॉ 5 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी में निकाला जाएगा, जब पुर्तगाल, अगर क्वालीफाई करता है, तो उसे ग्रुप स्टेड में अपने 3 अपोनेंट्स के शेड्यूल की जानकारी मिलेगी.

जीत के साथ आयरलैंड की जगी उम्मीदें
आयरलैंड के फॉरवर्ड ट्रॉय पैरट (Troy Parrott) ने गुरुवार को पहले हाफ में 2 गोल दागे जिससे आयरिश टीम की प्लेऑफ में क्वालीफाई की उम्मीदें फिर से जग गईं, रविवार को ये टीम दूसरे स्थान पर रहने वाली हंगरी से भिडेगी. पुर्तगाल ग्रुप एफ में 10 अंकों के साथ टॉप पर है, जो हंगरी से 2 अंक आगे है. आयरलैंड 7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Cristiano RonaldoFIFA World CupFootballFIFA World Cup 2026Ireland

