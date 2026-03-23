चोट पर रोनाल्डो का बड़ा अपडेट, FIFA वर्ल्ड कप को लेकर साफ की तस्वीरें, क्या है पूरा माजरा?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 के कुछ महीनों पहले अपनी फिटनेस को लेकर बड़ी अपडेट शेयर की है. उनकी ये तस्वीरें देखने के बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ उठी है.
Trending Photos
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी चोट को लेकर अच्छा अपडेट दिया है, जिससे 2026 विश्व कप से पहले उनकी फिटनेस को लेकर चल रही चिंता काफी कम हो गई है. पुर्तगाल के कप्तान ने अपनी ट्रेनिंग और रिकवरी की फोटो शेयर की, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं. फरवरी के आखिर में अल नासर के लिए खेलते समय रोनाल्डो की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी. इसके बाद उन्हें मार्च में मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मैचों के लिए पुर्तगाल की टीम से बाहर रखा गया. टीम के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने उस समय कहा था कि यह फैसला पूरी तरह सावधानी के तौर पर लिया गया है, ताकि आगे कोई बड़ी परेशानी न हो.
पुर्तगाल की टीम 28 मार्च को एज्टेका स्टेडियम में मैक्सिको के खिलाफ खेलेगी और इसके बाद 31 मार्च को अटलांटा में संयुक्त राज्य अमेरिका से मुकाबला करेगी. टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए सतर्क रवैया अपनाया है. इसी वजह से बर्नार्डो सिल्वा जैसे खिलाड़ी भी फिलहाल टीम से बाहर हैं, क्योंकि ध्यान छोटे मैचों से ज्यादा लंबे समय की फिटनेस पर है.उम्मीद की जा रही है कि रोनाल्डो अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरह फिट हो जाएंगे और जून में शुरू होने वाले विश्व कप तक वापसी कर लेंगे. पुर्तगाल 17 जून को ह्यूस्टन में अपने अभियान की शुरुआत करेगा और टीम का लक्ष्य टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करना रहेगा.
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 23, 2026
शुरुआत में उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता जरूर थी, लेकिन अब हालात बेहतर नजर आ रहे हैं. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उससे यही लगता है कि रोनाल्डो समय रहते पूरी तरह फिट हो सकते हैं. उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं मानी जा रही है, और उन्हें मैत्री मैचों से बाहर रखना टीम की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि बड़े टूर्नामेंट से पहले वह पूरी तरह तैयार रहें.
41 साल की उम्र में रोनाल्डो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. वह छठी बार विश्व कप खेलने का इतिहास रचना चाहते हैं. अपने करियर में लगभग हर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद अब उनके पास सिर्फ विश्व कप ट्रॉफी ही ऐसी है, जो अभी तक उनके नाम नहीं हो पाई है. गौरतलब है हाल ही में लियोनल मेसी ने अपने करियर का 900वां गोल दाग कर रोनाल्डो की फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाया था.
ये भी पढ़ें: रोहित-विराट स्पेशल क्लब में होगी धोनी की एंट्री, 135 रन बनाते ही बनाते ही रचेंगे CSK के लिए इतिहास