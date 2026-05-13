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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीक्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस तस्वीर ने सबको रुला दिया... 1 मिनट पहले तक जीतने वाले थे ट्रॉफी, फिर हो गया सबसे बड़ा कांड

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस तस्वीर ने सबको रुला दिया... 1 मिनट पहले तक जीतने वाले थे ट्रॉफी, फिर हो गया सबसे बड़ा 'कांड'

Cristiano Ronaldo Al Nassr vs Al Hilal: अल-नसर और अल-हिलाल के बीच रियाद डर्बी में ड्रॉ के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला सऊदी लीग खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ गया है.गोलकीपर बेंटो की एक बड़ी गलती ने रोनाल्डो का दिल तोड़ दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 13, 2026, 10:26 AM IST
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अल नसर के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो
अल नसर के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो

Cristiano Ronaldo Al Nassr vs Al Hilal: महान फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर सऊदी प्रो लीग जीतने से चूक गई. चीर प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम जीत के करीब थी, लेकिन एक मिनट कुछ ऐसा हुआ जिससे रोनाल्डो का दिल टूट गया. वह मैच ड्रॉ होने के बाद डग आउट में काफी उदास नजर आए और उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे फैंस रुलाने वाली तस्वीर बता रहे हैं.

अल नसर ने मैच के अधिकांश समय जीत पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी. ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो अपने करियर में पहली बार अल नसर के साथ लीग चैंपियनशिप का जश्न मनाने के बहुत करीब हैं. हालांकि, एक ऐसे मैच में जहां टीम ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वहीं गोलकीपर बेंटो ने एक चौंकाने वाली गलती कर दी, जिसके कारण मैच के अंतिम क्षणों में अल-हिलाल को बराबरी करने का मौका मिल गया. इस 1-1 के ड्रॉ ने रोनाल्डो को खिताब की दहलीज पर तो खड़ा कर दिया है, लेकिन उनके मन में जीत न मिलने की कड़वाहट भी छोड़ दी है.

पहले हाफ में किसने बनाया दबाव?

मैच के पहले हाफ की शुरुआत अल-नसर के जबरदस्त दबाव के साथ हुई, क्योंकि घरेलू टीम जानती थी कि पहले गोल करना कितना महत्वपूर्ण है. अल-हिलाल के लिए थियो हर्नांडेज ने बाईं ओर से और माल्कम ने दाईं ओर से बॉक्स में क्रॉस की झड़ी लगा दी.करीम बेंजेमा ने सर्गेई मिलिंकोविच-साविच के क्रॉस पर हेडर के जरिए गोल भी कर दिया था, लेकिन सर्बियाई मिडफील्डर के ऑफसाइड होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया. कुछ मिनट बाद रोनाल्डो को भी एक स्पष्ट मौका मिला, लेकिन उसे भी ऑफसाइड करार दिया गया.

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पहला गोल कैसे हुआ?

ड्रिंक ब्रेक तक अल-हिलाल आक्रामक बनी रही और कोच जॉर्ज जीसस ने साइडलाइन से निर्देश देते हुए पहले हाफ के अंतिम चरणों के लिए समाधान ढूंढ लिया था. अल-नसर के लिए सादियो माने ने बाईं ओर से कई बार दौड़ लगाई, लेकिन अंततः सेट पीस ही अल-नसर का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ. जोआओ फेलिक्स के एक क्रॉस पर इनिगो मार्टिनेज ने हेडर पास दिया, जिसे मोहम्मद सिमाकन ने करीब से गोल में बदलकर अल-नसर को 1-0 की बढ़त दिला दी. पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया और रोनाल्डो खिताब के करीब पहुंच गए.

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दूसरे हाफ में खेल कैसे बदला?

हाफ टाइम के बाद अल-नसर ने पूरी ताकत के साथ हमला किया. रोनाल्डो और जोआओ फेलिक्स के जरिए दो शानदार मौके बनाए. पुर्तगाली जोड़ी ने पूरे सीजन की तरह इस बार भी विपक्षी रक्षापंक्ति में खलबली मचा दी. सादियो माने ने भी दाईं ओर से अल-तामबक्ति को काफी परेशान किया. अल-हिलाल की प्रतिक्रिया 70वें मिनट के बाद तब आई जब इंजाघी ने तीन बदलाव किए और बेंजेमा और सालेम अल-दौसारी जैसे बड़े सितारों को बाहर कर दिया, जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. मैदान पर आए नए खिलाड़ियों ने खेल का रुख बदल दिया और अल-नसर के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दीं. अल नसर अभी भी अंक तालिका में पहले स्थान पर है.  अब रोनाल्डो को ट्रॉफी जीतने के लिए कम से कम एक हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ेगा.

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बेंटो की गलती कैसे भारी पड़ी?

जब मैच खत्म होने वाला था और प्रशंसक पहले से ही खिताब का जश्न मना रहे थे, तभी अल-हिलाल को एक अंतिम थ्रो-इन मिला. गोलकीपर बेंटो गेंद को पकड़ने के लिए बाहर आए, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसलकर सीधे नेट में चली गई और यह एक आत्मघाती गोल (own goal) साबित हुआ. कोच जॉर्ज जीसस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और रोनाल्डो मैदान पर शून्य में देखते रह गए. अपनी ही गलती से इतने करीब आकर खिताब का हाथ से फिसल जाना वाकई दर्दनाक है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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