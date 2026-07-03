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जीत के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी, आसमान की तरफ देखा और छलक पड़े आंसू, किसे किया याद?

पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. रोमांचक मैच में जीत के बाद स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन जश मनाते-मनाते उनकी आंखें नम हो गई. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों रोनाल्डो मैच के बाद इतने इमोशनल हो गए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:55 PM IST
जीत के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी, आसमान की तरफ देखा और छलक पड़े आंसू, किसे किया याद?
Image Credit: (Photo Credit: AP/Screengrab) रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी, आसमान की तरफ देखा और छलक पड़े आंसूSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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