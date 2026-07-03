जीत के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी, आसमान की तरफ देखा और छलक पड़े आंसू, किसे किया याद?

Portugal vs Croatia: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 का रोमांच जारी है. 2 जुलाई (गुरुवार) को फुटबॉल के करोड़ों फैंस ने राहत की सांस ली, जब स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट के इतिहास में अपना पहला गोल दागा. फैंस की खुशी डबल हो गई क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. रोमांचक मैच में जीत के बाद स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन जश मनाते-मनाते उनकी आंखें नम हो गई. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों रोनाल्डो मैच के बाद इतने इमोशनल हो गए.