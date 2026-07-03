जीत के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी, आसमान की तरफ देखा और छलक पड़े आंसू, किसे किया याद?

Portugal vs Croatia: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 का रोमांच जारी है. 2 जुलाई (गुरुवार) को फुटबॉल के करोड़ों फैंस ने राहत की सांस ली, जब स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट के इतिहास में अपना पहला गोल दागा. फैंस की खुशी डबल हो गई क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. रोमांचक मैच में जीत के बाद स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन जश मनाते-मनाते उनकी आंखें नम हो गई. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों रोनाल्डो मैच के बाद इतने इमोशनल हो गए.
दरअसल, राउंड ऑफ 32 मुकाबले में क्रोएशिया को हराने के बाद रोनाल्डो ने अपने दिवंगत साथी डियोगो जोटा को याद किया और उन्हें ये जीत समर्पित की. बता दें कि इस मैच से पहले पुर्तगाल के सभी खिलाड़ी इमोशनल थे, क्योंकि एक साल पहले 3 जुलाई को ही टीम के स्टार खिलाड़ी डियोगो जोटा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था.
डियोगो जोटा पुर्तगाल के लिए 21 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते थे. यही वजह है कि क्रोएशिया के खिलाफ जीत के बाद रोनाल्डो ने अपनी 7 नंबर की जर्सी उतारकर 21 नंबर की जर्सी पहनी और मैदान के चक्कर लगाए. उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपने दोस्त को याद किया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. ये इमोशनल मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं.
क्रोएशिया के खिलाफ मैच में 68वें मिनट में वो पल आया जिसका करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. रोनाल्डो ने उस कलंक को हटा दिया, जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था. 68वें मिनट में उन्होंने पेनल्टी के जरिए गोल दागकर इतिहास रचा. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में पहली बार गोल दागा. इसके साथ ही वो इस टूर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने.
क्रोएशिया को हराकर पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना मजबूत स्पेन से होगा. स्पेन ने ऑस्ट्रीया को 3-0 से पीटकर राउंड ओड़ 16 में एंट्री मारी. पुर्तगाल बनाम स्पेन प्री क्वार्टर फाइनल मैच 7 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा.