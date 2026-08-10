/क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी की अफवाह से मचा हड़कंप, मदीरा में चर्च के बाहर उमड़ पड़ी हजारों की भीड़

पुर्तगाल के मदीरा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी की अफवाहों ने अफरा-तफरी मचा दी. हजारों की संख्या में फैंस फंचल कैथेड्रल के बाहर जमा हो गए. फैंस का यह मानना था कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी करने वाले हैं. बाद में जब यह पता चला कि शादी किसी और जोड़े की है, तो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हंसते हुए इमोजी के साथ इस अफवाह का मजाक उड़ाया.
41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस शादी के वेन्यू के आस-पास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वह चर्चा में आ गए. खबरों के मुताबिक शनिवार को फंचल कैथेड्रल के बाहर हजारों फैंस जमा हो गए, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज इस ऐतिहासिक जगह पर एक-दूसरे के होने वाले हैं. उत्साह तब और बढ़ गया, जब फंचल कैथेड्रल के बाहर दुल्हन को लेकर एक रॉल्स-रॉयस कार पहुंची हालांकि, फैंस की भीड़ को जल्द ही एहसास हो गया था कि दुल्हन जॉर्जिना रोड्रिगेज नहीं थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूल्हा नहीं थे.
फैंस ने दुल्हन को जॉर्जिना रोड्रिगेज समझ लिया लग्जरी कार के आने पर भीड़ में जबरदस्त हलचल मच गई. कई फैंस ने जॉर्जिना रोड्रिगेज को देखने की उम्मीद में अपने फोन ऊपर उठा लिए. कई लोगों का मानना था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने प्राइवेट शादी के लिए फंचल कैथेड्रल चर्च को चुना है. असली जोड़ा, फैबियो रामोस और फातिमा निकोल कुन्हा टेक्सीरा, मदीरा के रहने वाले हैं, लेकिन फ्रांस में रहते हैं. उनकी शादी अचानक एक बड़े तमाशे में बदल गई क्योंकि फैंस ने यह सोचकर जगह को घेर लिया कि वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी देखने वाले हैं.
शादी में पहुंचे एक मेहमान ने इस स्थिति को लोगों का 'पागलपन' बताया, जबकि खबरों के मुताबिक दुल्हन परेशान और चिंतित थी कि इस हंगामे का असर उसकी शादी के दिन पर पड़ सकता है. फंचल कैथेड्रल चर्च के पादरी मार्कोस गोंकाल्वेस ने भी साफ किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी के लिए इस जगह की बुकिंग नहीं हुई थी. बाद में फंचल कैथेड्रल चर्च ने फेसबुक पर इस कन्फ्यूजन के बारे में बात की, असली कपल को बधाई दी और बताया कि पत्रकारों और पर्यटकों की मौजूदगी के कारण चर्च के बाहर काफी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसके बाद 'जर्नल दा मदेरा' की इस घटना के बारे में एक पोस्ट पर हंसने वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन एल्मा अवेइरो ने भी शादी की अफवाहों का खंडन किया और सवाल उठाया कि लोग क्यों मान रहे थे कि फुटबॉलर शादी कर रहा है, जबकि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जार्जिना रोड्रिगेज की सगाई पिछले साल हुई थी और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने पहले संकेत दिया था कि वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद शादी करेंगे. हालांकि, फंचल कैथेड्रल चर्च में हुई सेरेमनी से जुड़ी खबरें उनके बारे में नहीं थीं.