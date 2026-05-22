Video: रोनाल्डो के आंसुओं ने जीता दुनिया का दिल! 41 की उम्र में पहली बार बने सऊदी चैंपियन, सिर पर पट्टा बांध मनाया जश्न

Cristiano Ronaldo Al Nassr Saudi Pro League: पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार सऊदी प्रो लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. गुरुवार (21 मई) को अल नसर ने डामैक एफसी पर 4-1 की शानदार जीत के साथ खिताब सुरक्षित किया. इससे पुर्तगाली सुपरस्टार का सऊदी अरब में टाइटल जीतने का लंबा इंतजार समाप्त हो गया. 41 वर्षीय रोनाल्डो ने सीजन की सबसे महत्वपूर्ण रात में अपना जलवा दिखाते हुए दूसरे हाफ में दो गोल दागे.

रोनाल्डो के प्रदर्शन ने अल नसर को अपने प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल से आगे रखा, जो खिताबी रेस में उनसे मात्र दो अंक पीछे रह गए. जैसे-जैसे मैच के आखिरी मिनट करीब आए, मैच के अंत में सब्स्टिट्यूट किए गए रोनाल्डो को बेंच पर भावुक देखा गया. पिछले दो सीजन की निराशा और करीबी हार के बाद आखिरकार अपना पहला सऊदी लीग खिताब जीतने की खुशी में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

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रोनाल्डो ने कैसे बदला खेल?

खिताब दांव पर होने के कारण रोनाल्डो ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई. अल नसर ने मैच में 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दमक ने एक गोल कर वापसी की कोशिश की. इसके बाद 63वें मिनट में अनुभवी फॉरवर्ड ने एक शानदार फ्री-किक के जरिए खेल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसने प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

रोनाल्डो ने जीत पर लगाई मुहर

खेल खत्म होने से नौ मिनट पहले रोनाल्डो ने बॉक्स के अंदर एक क्लोज-रेंज फिनिश के साथ अपना दूसरा गोल किया. इस गोल ने न केवल रोनाल्डो का ब्रेस (दो गोल) पूरा किया, बल्कि अल नसर की जीत और चैंपियनशिप को पूरी तरह से पक्का कर दिया. सऊदी लीग का यह ताज अब रोनाल्डो के इंग्लैंड, स्पेन और इटली में जीते गए घरेलू लीग खिताबों की सूची में शामिल हो गया है. इसके अलावा उनके शानदार करियर में पांच यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब भी दर्ज हैं.

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रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल को बदला

जनवरी 2023 में अल नसर में रोनाल्डो के आगमन ने वैश्विक स्तर पर सऊदी फुटबॉल को बदल दिया. उनके इस बड़े कदम ने नेमार और करीम बेंजेमा जैसे कई सुपरस्टार्स के लिए सऊदी प्रो लीग में आने का रास्ता खोल दिया. तमाम चर्चाओं के बावजूद रोनाल्डो का सफर हमेशा आसान नहीं रहा. उन्हें 2024 में अल हिलाल के खिलाफ किंग्स कप फाइनल सहित कई दर्दनाक हारों का सामना करना पड़ा. यहां तक कि इस सीजन में भी उन्हें निराशा मिली जब पिछले हफ्ते अल नसर एएफसी चैंपियंस लीग टू का फाइनल हार गया

Riyadh is yellow.

The league is yellow.

Football is yellow.

The story is yellow. NASSR ARE CHAMPIONS. pic.twitter.com/cE75HjQkCb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2026

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रोनाल्डो का अगला लक्ष्य

अब 973 करियर गोल करने वाले पुर्तगाली आइकन अपने छठे और अंतिम फीफा विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में पुर्तगाल की टीम में नामित होने के बाद वह विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार हैं.