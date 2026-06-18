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Explained: रोनाल्डो के करियर का सबसे बड़ा फ्लॉप शो! वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बने 'पैसेंजर', टारगेट पर 0 शॉट

Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खराब प्रदर्शन पर थियरी हेनरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. वह टीम के लिए वर्ल्ड कप या यूरो कप के लगातार 10 मैचों में गोल नहीं कर पाए.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 05:37 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:44 AM IST
Explained: रोनाल्डो के करियर का सबसे बड़ा फ्लॉप शो! वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बने 'पैसेंजर', टारगेट पर 0 शॉट
Image Credit: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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