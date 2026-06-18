Portugal vs DR Congo, Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए शुरुआत काफी शर्मनाक रही. उनकी टीम को ग्रुप K में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने 1-1 की बराबरी पर रोक लिया. ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में अधिकांश समय गेंद पर कब्जा रखने के बावजूद पुर्तगाल को कांगो के अनुशासित बचाव और सटीक रणनीति के सामने ड्रॉ से संतोष करना पड़ा. रोनाल्डो इस मैच में गोल तो छोड़िए, एक भी शॉट टारगेट पर नहीं रख पाए. इस कारण उनकी जोरदार आलोचना हो रही है. यहां तक कि उन्हें टीम में एक 'पैसेंजर' तक कहा जा रहा है.
मैच के बाद दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा साझा की, लेकिन उन्होंने अगले मैच पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी कही. उन्होंने पोस्ट किया, ''वैसी शुरुआत नहीं रही जैसा हम चाहते थे, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है. सिर ऊंचा रखें और अगले मैच पर ध्यान दें.''
इस मैच में रोनाल्डो ने केवल 25 टच लिए, 3 शॉट मारे (जिनमें से कोई भी टारगेट पर नहीं था). यह उनके वर्ल्ड कप करियर में किसी भी मैच की शुरुआत में लिए गए दूसरे सबसे कम टच हैं.
Cristiano Ronaldo is goalless in his last 10 Portugal games at major tournaments:
vs. Uruguay
vs. South Korea
vs. Switzerland
vs. Morocco
vs. Czechia
vs. Türkiye
vs. Georgia
vs. Slovenia
vs. France… pic.twitter.com/sWQnSYh7uO
— B/R Football (@brfootball) June 17, 2026
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले 10 बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों (2022 वर्ल्ड कप, 2024 यूरो और अब 2026 वर्ल्ड कप) में पुर्तगाल के लिए एक भी गोल नहीं कर पाए हैं. हालांकि, 41 साल और 132 दिन की उम्र में मैदान पर उतरकर वह वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा वह 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में अर्जेंटीना के कप्तान और अपने प्रतिद्वंद्वी लियोनल मेसी की बराबरी कर ली. रोनाल्डो ने यह उपलब्धि तो हासिल कर ली, लेकिन मेसी की तरह करिश्माई प्रदर्शन नहीं कर पाए. मेसी ने रोनाल्डो के मैच से कुछ ही घंटे पहले अल्जीरिया के खिलाफ लगातार तीन गोल दागे थे.
फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने रोनाल्डो के प्रदर्शन का कड़ा विश्लेषण किया. फॉक्स स्पोर्ट्स पर बात करते हुए हेनरी ने कहा, ''घर पर बैठे लोग एक बात समझें. टीम को गोल करने की जरूरत है, न कि आपको.'' हेनरी का मानना था कि रोनाल्डो की खुद गोल करने की चाहत पुर्तगाल के लिए नुकसानदेह साबित हुई और इससे टीम का तालमेल बिगड़ गया.
0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):
33 shots
11 on target
0 goals
Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
हेनरी ने एक विशेष पल का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे रोनाल्डो मैदान पर ब्रूनो फर्नांडिस के खेल में बाधा बने. उन्होंने कहा, ''पुर्तगाल के पास गेंद थी और जोआओ कैंसेलो को पास मिलने वाला था. रोनाल्डो ऐसी स्थिति में कई बार रहे हैं. अगर वह सही दौड़ लगाते, तो डिफेंडर को मजबूरन पीछे हटना पड़ता. लेकिन क्योंकि वह खुद गोल करना चाहते थे, वह ब्रूनो फर्नांडिस के रास्ते में आ गए. अगर वह गोल-पोस्ट के पास जगह बनाते तो ब्रूनो के लिए वह आसान गोल होता, लेकिन रोनाल्डो की मौजूदगी ने प्रतिद्वंद्वी के लिए बचाव करना आसान बना दिया.''
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