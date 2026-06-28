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वर्ल्ड कप में थमीं फैंस की धड़कनें! VAR के ड्रामे के बीच क्रोएशिया ने घाना को हराया, नॉकआउट राउंड में मारी एंट्री

Croatia vs Ghana: निकोला व्लासिच के निर्णायक हेडर और पेटर सुचिच के शानदार गोल की मदद से क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया. इस जीत के साथ क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:59 AM IST
वर्ल्ड कप में थमीं फैंस की धड़कनें! VAR के ड्रामे के बीच क्रोएशिया ने घाना को हराया, नॉकआउट राउंड में मारी एंट्री
Image Credit: क्रोएशिया ने घाना को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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