/वर्ल्ड कप में थमीं फैंस की धड़कनें! VAR के ड्रामे के बीच क्रोएशिया ने घाना को हराया, नॉकआउट राउंड में मारी एंट्री

FIFA World Cup 2026, Croatia vs Ghana: फिलाडेल्फिया के लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया. निकोला व्लासिच ने 83वें मिनट में लुका मोड्रिक द्वारा लिए गए कॉर्नर पर शानदार हेडर मारकर क्रोएशिया को रोमांचक जीत दिलाई. इस जीत के साथ क्रोएशिया ग्रुप L में दूसरे स्थान पर रहा. व्लासिच का यह सटीक फिनिश घाना के डेरिक लुकासेन द्वारा किए गए बराबरी के गोल के ठीक 10 मिनट बाद आया.
घाना के लिए डेरिक लुकासेन ने अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर 73वें मिनट में बराबरी का गोल दागा. इस गोल के बाद काफी समय VAR रिव्यू में बीता क्योंकि रेफरी यह जांच रहे थे कि क्या वह ऑनसाइड थे. अंततः रेफरी ड्रू फिशर ने निर्धारित किया कि ऑफसाइड स्थिति में मौजूद क्वासी सिबोल ने खेल में हस्तक्षेप नहीं किया था और गोल को सही करार दिया. लुकासेन को केवल इसलिए मैदान पर उतारा गया था क्योंकि कोच कार्लोस क्विरोज ने अपने तीन पीले कार्ड वाले खिलाड़ियों को आराम दिया था.
Croatia have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
मैच के 31वें मिनट में पेटर सुचिच ने पेनल्टी एरिया के बाहर से एक शानदार लॉन्ग-रेंज स्ट्राइक के साथ गेंद को निचले बाएं कोने में पहुंचाया और क्रोएशिया को बढ़त दिलाई. 22 वर्षीय सुचिच वर्ल्ड कप के इतिहास में क्रोएशिया के लिए स्कोर करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. क्रोएशिया को अंतिम 32 में पहुंचने के लिए केवल एक ड्रॉ की आवश्यकता थी, लेकिन इस जीत ने उनकी स्थिति और मजबूत कर दी.
A crucial victory to send Croatia to the Round of 32#FIFAWorldCup
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ग्रुप L में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद क्रोएशिया का सामना अब टोरंटो में ग्रुप के (Group K) की दूसरे नंबर की टीम (संभावित रूप से पुर्तगाल या कोलंबिया) से होगा. घाना हार के बावजूद तीसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुका है. वह शुक्रवार को कैनसस सिटी में ग्रुप K के विजेता (पुर्तगाल या कोलंबिया) से भिड़ेगा. घाना के लिए राहत की बात यह है कि उसे अब वापस कनाडा की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.
दूसरे हाफ में घाना के खेल में काफी सुधार देखा गया, लेकिन लुकासेन का 73वें मिनट का गोल लक्ष्य पर उनका पहला सटीक प्रयास था. अर्नेस्ट नुअमाह ने एक बेहतरीन फ्री-किक के जरिए गेंद को क्रोएशियाई रक्षापंक्ति के पीछे पहुंचाया था, जिसे लुकासेन ने नेट में डाल दिया. मैच के अंतिम क्षणों में घाना के फॉरवर्ड एंटोनी सेमेन्यू टखने की चोट के कारण लंगड़ाते हुए देखे गए, हालांकि वह मैच पूरा करने में सफल रहे.