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CTTC 2026: टेबल टेनिस में भारत का जलवा, मलेशिया को धूल चटाकर महिला टीम ने जीता गोल्ड

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने गुरुवार को 'गोल्डन डबल' पूरा किया. भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अलग-अलग अंदाज में खेलते हुए खिताब अपने नाम किए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 01, 2026, 02:47 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:47 AM IST
CTTC 2026: टेबल टेनिस में भारत का जलवा, मलेशिया को धूल चटाकर महिला टीम ने जीता गोल्ड
Image Credit: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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