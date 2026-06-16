CTTC 2026: टेबल टेनिस में भारत का जलवा, मलेशिया को धूल चटाकर महिला टीम ने जीता गोल्ड

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने गुरुवार को 'गोल्डन डबल' पूरा किया. भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अलग-अलग अंदाज में खेलते हुए खिताब अपने नाम किए. जहां दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर की मौजूदगी वाली पुरुष टीम को 3-2 की कड़ी मेहनत के बाद जीत मिली, वहीं श्रीजा अकुला के नेतृत्व वाली महिला टीम ने मलेशिया पर 3-0 की एकतरफा जीत के साथ चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया.
फाइनल के पहले मैच में स्वास्तिका घोष ने मलेशिया की ऐ शिन टी के खिलाफ भारत के लिए अभियान की शुरुआत की. स्वास्तिका ने पहले दो सेट 11-7 और 11-2 के अंतर से आसानी से जीत लिए, लेकिन तीसरे सेट में मलेशियन खिलाड़ी ने 11-9 से वापसी की. हालांकि, भारतीय स्टार स्वास्तिका ने अपना धैर्य बनाए रखा और चौथा सेट 11-9 से जीतकर मेजबान देश को फाइनल में 1-0 की बढ़त दिला दी.
दूसरे मुकाबले में दुनिया की 67वें नंबर की खिलाड़ी श्रीजा अकुला का सामना करेन लिन अनक डिक से हुआ. 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीतने वाली अकुला को करेन ने कड़ी चुनौती दी. पहला सेट 11-9 से हारने के बाद अकुला ने अगले दो सेट 11-6 और 11-4 से जीतकर मैच पर नियंत्रण बनाया, लेकिन करेन ने चौथा सेट 11-5 से जीतकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया. अंत में अकुला ने अपना अनुभव दिखाया और पांचवां सेट 11-3 से जीतकर भारतीय महिला टीम को 2-0 से आगे कर दिया.
तीसरे मैच में यशस्वी घोरपड़े का मुकाबला ऐलिस ली सियन चांग से था. ऐलिस ने पहला सेट 11-7 से जीतकर भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ाई, लेकिन यशस्वी ने शानदार वापसी करते हुए अगले तीन सेट 11-3, 17-15 और 11-5 से जीतकर भारत की 3-0 से जीत पक्की कर दी. इस जीत का मतलब था कि चौथे और पांचवें मैच की जरूरत ही नहीं पड़ी और भारतीय महिला टीम चैंपियन बन गई.
दूसरी ओर, पुरुष टीम के लिए यह मुकाबला काफी पेचीदा था, क्योंकि लीग चरण में उन्हें मलेशिया से हार का सामना करना पड़ा था. मानव ठक्कर ने टीम की रणनीति में बदलाव करते हुए हरमीत देसाई को लाइनअप से बाहर रखने का साहसिक फैसला लिया. मलेशियन टीम ने भी रणनीतिक बदलाव किए थे, लेकिन अंततः मानुष शाह की निर्णायक जीत ने भारत को 3-2 से रोमांचक बदला लेने और स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की.