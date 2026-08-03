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CTTC 2026: भारत का दबदबा, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल के साथ शानदार अभियान का समापन

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए. भारतीय खिलाड़ियों ने एकल, युगल और अन्य स्पर्धाओं में दबदबा कायम रखा. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में अपनी मजबूत बादशाहत एक बार फिर साबित कर दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:12 PM IST
CTTC 2026: भारत का दबदबा, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल के साथ शानदार अभियान का समापन
Image Credit: CTTC 2026: भारत का दबदबा, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल के साथ शानदार अभियान का समापन

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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