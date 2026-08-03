CTTC 2026: भारत का दबदबा, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल के साथ शानदार अभियान का समापन

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC 2026) में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा. मेजबान भारत ने प्रतियोगिता का समापन कुल 10 पदकों के साथ किया, जिसमें 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल रहे. भारतीय खिलाड़ियों ने लगभग हर वर्ग में बेहतरीन खेल दिखाया और यह साबित कर दिया कि कॉमनवेल्थ देशों के बीच टेबल टेनिस में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है.
चैंपियनशिप के अंतिम दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला. पुरुष और महिला एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए. तेज रिफ्लेक्स, बेहतरीन तकनीक और आक्रामक खेल के दम पर भारतीय पैडलरों ने विरोधियों को लगातार दबाव में रखा. कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही फाइनल देखने को मिला, जिससे भारत के लिए स्वर्ण और रजत दोनों पदक सुनिश्चित हो गए.
भारत ने केवल एकल स्पर्धाओं में ही नहीं, बल्कि पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय जोड़ियों के बीच बेहतर तालमेल, सटीक रणनीति और आक्रामक खेल ने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टीम स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और निरंतरता का शानदार परिचय दिया.
इस चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. युवा खिलाड़ियों ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलकर जिस तरह का खेल दिखाया, उससे भारतीय टेबल टेनिस का भविष्य और मजबूत नजर आ रहा है. घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है.
पूरी प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण और 4 रजत पदकों के साथ भारत ने यह साबित कर दिया कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में उसकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है. घरेलू सरजमीं पर मिला यह शानदार प्रदर्शन भारतीय टेबल टेनिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और आने वाले एशियाई तथा विश्व स्तर के टूर्नामेंटों के लिए टीम का मनोबल भी बढ़ाएगा.