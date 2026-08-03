CTTC 2026: भारत का दबदबा, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल के साथ शानदार अभियान का समापन

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC 2026) में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा. मेजबान भारत ने प्रतियोगिता का समापन कुल 10 पदकों के साथ किया, जिसमें 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल रहे. भारतीय खिलाड़ियों ने लगभग हर वर्ग में बेहतरीन खेल दिखाया और यह साबित कर दिया कि कॉमनवेल्थ देशों के बीच टेबल टेनिस में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है.