CTTC 2026: मानव ठक्कर और मानुष शाह ने मलेशिया को चटाई धूल, भारत का गोल्ड मेडल पक्का

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में गुरुवार को आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया. विश्व नंबर 38 मानव ठक्कर, मानुष शाह और साथियान ज्ञानसेकरन वाली भारतीय टीम को इस जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी.
डबल्स जोड़ीदार मानव ठक्कर और मानुष शाह को भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए दो-दो सिंगल्स मैचों में उतरना पड़ा. जहां मानुष ने अपने दोनों सिंगल्स मुकाबले जीते, वहीं ठक्कर को एक मैच में जीत और एक में हार मिली. अनुभवी खिलाड़ी साथियान ज्ञानसेकरन को भी अपने मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी.
मानव ठक्कर ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले मैच में जावेन चोंग को 12-10, 11-7, 5-11 और 11-5 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी. इसके बाद उनके जोड़ीदार मानुष शाह ने क्यूई शेन वोंग को एक कड़े संघर्ष में 11-13, 11-9, 11-7, 2-11, 11-7 से हराकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया.
जब भारत खिताब से सिर्फ एक जीत दूर था, तब होंग यू तेय ने साथियान ज्ञानसेकरन को सीधे गेमों में 11-7, 11-8 और 12-10 से हराकर मैच में रोमांच पैदा कर दिया. इसके बाद ठक्कर दोबारा मैदान में उतरे, लेकिन क्यूई शेन वोंग ने उन्हें 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया.
फाइनल के पांचवें और निर्णायक मैच में मानुष शाह ने अपना धैर्य बनाए रखा. उन्होंने मलेशियाई खिलाड़ी जावेन चोंग को एकतरफा मुकाबले में 11-7, 11-4 और 11-4 से हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल पक्का कर दिया. इस बड़ी जीत के लिए भारतीय पुरुष टीम को 10,000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई.
मलेशिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सिंगापुर और इंग्लैंड की टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए. गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम में मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई और पायस जैन शामिल थे.