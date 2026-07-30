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CTTC 2026: मिक्स्ड डबल्स में भारतीय सितारों का विजयी आगाज, मानव ठक्कर-तनीषा कोटेचा और हरमीत देसाई को मिली जीत

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पैडलर्स का दबदबा कायम है. मानव ठक्कर, तनीषा कोटेचा, हरमीत देसाई और श्रीजा अकुला ने मिक्स्ड डबल्स में विजयी शुरुआत की है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:27 PM IST
CTTC 2026: मिक्स्ड डबल्स में भारतीय सितारों का विजयी आगाज, मानव ठक्कर-तनीषा कोटेचा और हरमीत देसाई को मिली जीत
Image Credit: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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