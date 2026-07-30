/CTTC 2026: मिक्स्ड डबल्स में भारतीय सितारों का विजयी आगाज, मानव ठक्कर-तनीषा कोटेचा और हरमीत देसाई को मिली जीत

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गुरुवार को भारत के शीर्ष पैडलर मानव ठक्कर ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पुरुष टीम को फाइनल में पहुंचाने के बाद ठक्कर ने मिक्स्ड डबल्स इवेंट में तनीषा कोटेचा के साथ जोड़ी बनाकर अपने अभियान की सफल शुरुआत की. भारतीय जोड़ी ठक्कर और कोटेचा ने नाइजीरिया के कोनोर नुजेंट और रेबेका स्कॉट को सीधे गेमों में 3-0 से शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया. इसी के साथ अनुभवी खिलाड़ी हरमीत देसाई ने भी मिक्स्ड डबल्स अभियान की विजयी शुरुआत की है.
राउंड ऑफ 32 में ठक्कर और कोटेचा का मुकाबला अब मलेशिया के जिन झेन इम और एलिस ली चांग से होगा. मलेशियाई जोड़ी ने अपने शुरुआती मैच में 3-1 की कड़ी जीत दर्ज की थी. हरमीत देसाई ने यशस्विनी घोरपड़े के साथ मिलकर बोत्सवाना की जोड़ी त्शेनोलो मुकेत्सी और मैग्डलीन रेबेतने को 3-0 से आसानी से हरा दिया. अब राउंड ऑफ 32 में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के चुलोंग नी और जियामुवा वू से होगा, जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से मात दी थी.
भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने साथियान ज्ञानशेखरन के साथ जोड़ी बनाकर कनाडा के मैक्स जी और फियोना नी का सामना किया. भारतीय जोड़ी ने 3-0 की आरामदायक जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह बनाई. अब वे राउंड ऑफ 32 में साइप्रस के शार्पेल एलिया और फोटेनी मेलेटिए से भिड़ेंगे.
यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है. इस टूर्नामेंट में कुल 21 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ऊपर शीर्ष वरीयता (Top Seed) दी गई है. वहीं महिलाओं की श्रेणी में सिंगापुर शीर्ष वरीयता पर है, जिसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है.
इस चैंपियनशिप का आयोजन कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसे दिल्ली सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है. इस टूर्नामेंट में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, और थाईलैंड सहित कई प्रमुख देशों की टीमें भाग ले रही हैं.