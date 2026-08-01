CTTC 2026: मानुष शाह और हरमीत देसाई का जलवा, सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल का काटा टिकट

टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मानुष शाह और हरमीत देसाई ने कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाते हुए पुरुष और महिला सिंगल्स के प्री-क्वार्टरफाइनल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत के लिए ये दिन गोल्डन डे साबि हुआ. 14 में से 11 प्लेयर्स राउंड ऑफ 32 से एक कदम और आगे बढ़ाया और उम्मीदें जिंदा रखी हैं. मानुष की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के चुलोंग नी से थी. दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली.
चुलोंग नी मानुष पर शुरुआत में हावी थे, लेकिन बाद में मानुष ने शानदार कमबैक किया. उन्होंने 8-11, 11-9, 11-7, 11-7, 11-4 से जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में का टिकट काटा. वहीं, दूसरी तरफ हरमीत देसाई को भी अपनी जीत के लिए पापड़ बेलने पड़े. यहां भी सामने ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ज़ुकी लिन थी. लिन से पहला राउंड हारने के बाद उन्होंने कमबैक किया और फिर जीत का चौका लगाकर मुकाबला अपने नाम किया.
हरमीत ने पहला गेम 9-11 से गंवाया, इसके बाद लगातार 11-8, 11-9, 11-6, 11-4 चार गेम जीते. दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर का मुकाबला काफी आसान रहा, उन्होंने मालदीव के अखयार अहमद खालिद को सीधे गेम में हराया. सानिल शेट्टी, जस मोदी, पायस जैन और आकाश पाल ने भी अपने-अपने मैच जीतकर आसानी से अगले दौर में जगह बनाई.
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आपस में हुए भारतीय मुकाबलों में कुछ रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलीं. एच. जेहोब ने मुदित दानी को सीधे गेम में हराया, जबकि अंकुर भट्टाचार्जी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दिव्यांश श्रीवास्तव को हराया. स्नेहित ने भी शुरुआती गेम हारने के बाद वापसी की और छह गेम में रेगन अल्बुकर्क को हराया. रोनित भंजा को सिंगापुर के एल्सवर्थ ली से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखते हुए निर्णायक गेम 15-13 से जीता और प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.