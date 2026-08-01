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CTTC 2026: मानुष शाह और हरमीत देसाई का जलवा, सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल का काटा टिकट

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मानुष शाह और अनुभवी हरमीत देसाई ने देश को गौरान्वित किया है. दोनों प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और पुरुष और महिला सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:00 PM IST
CTTC 2026: मानुष शाह और हरमीत देसाई का जलवा, सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल का काटा टिकट

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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