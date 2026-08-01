CTTC 2026: मानुष शाह और हरमीत देसाई का जलवा, सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल का काटा टिकट

आपस में हुए भारतीय मुकाबलों में कुछ रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलीं. एच. जेहोब ने मुदित दानी को सीधे गेम में हराया, जबकि अंकुर भट्टाचार्जी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दिव्यांश श्रीवास्तव को हराया. स्नेहित ने भी शुरुआती गेम हारने के बाद वापसी की और छह गेम में रेगन अल्बुकर्क को हराया. रोनित भंजा को सिंगापुर के एल्सवर्थ ली से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखते हुए निर्णायक गेम 15-13 से जीता और प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.