CTTC 2026: श्रीजा अकुला ने काटा फाइनल का टिकट, सिंड्रेला दास को दी करारी शिकस्त, यूं पलटी बाजी

2 अगस्त को महिला सिंगल्स सेमीफाइनल (मैच ID 606) के दौरान रोमांच और बढ़ गया. सुबह 10:00 बजे टेबल 1 पर अनुभवी इंटरनेशनल स्टार श्रीजा अकुला की टक्कर सिंड्रेला दास से थी. मैच के आखिर में दबाव बढ़ा, तो श्रीजा शांति से दबाव को संभाला. उतार-चढ़ाव भरे कड़े मुक़ाबले के बाद, श्रीजा ने निर्णायक गेम में मामूली अंतर से जीत हासिल की और 4-3 से मैच अपने नाम किया. इस जीत के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है.