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CTTC 2026: श्रीजा अकुला ने काटा फाइनल का टिकट, सिंड्रेला दास को दी करारी शिकस्त, यूं पलटी बाजी

CTTC 2026: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की जीत थी तो दूसरी तरफ श्रीजा अकुला ने हमवतन सिंड्रेला दास को हराकर फाइनल का टिकट काटा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:20 PM IST
CTTC 2026: श्रीजा अकुला ने काटा फाइनल का टिकट, सिंड्रेला दास को दी करारी शिकस्त, यूं पलटी बाजी

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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