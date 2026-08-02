CTTC 2026: श्रीजा अकुला ने काटा फाइनल का टिकट, सिंड्रेला दास को दी करारी शिकस्त, यूं पलटी बाजी

CTTC 2026: 1 अगस्त को टेबल-1 पर सबकी नजरें महिला डबल्स के राउंड ऑफ 16 पर टिकी थीं. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल मैच में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. मैच ID 517 में, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत जोड़ी कॉन्स्टेंटिना सिहोगियोस और लियू यांग्जी का मुकाबला साइप्रस की जॉर्जिया अवराम और एफ्रोडाइट अचिलीडेस से हुआ.
सिहोगियोस और लियू शुरू से ही साइप्रस की खिलाड़ियों पर हावी नजर आईं. उन्होंने 3-0 से एकतरफा जीत हासिल की. इससे पहले चैंपियनशिप में भारत के मानुष शाह ने अपने ही देश के खिलाड़ी जश अमित मोदी को 4-0 से हराया था. मणि नित्या श्री ने ऑस्ट्रेलिया की जी मिन ह्युंग को छह गेम के कड़े सिंगल्स मुकाबले में मात दी थी.
श्रीजा अकुला फाइनल में पहुंची
2 अगस्त को महिला सिंगल्स सेमीफाइनल (मैच ID 606) के दौरान रोमांच और बढ़ गया. सुबह 10:00 बजे टेबल 1 पर अनुभवी इंटरनेशनल स्टार श्रीजा अकुला की टक्कर सिंड्रेला दास से थी. मैच के आखिर में दबाव बढ़ा, तो श्रीजा शांति से दबाव को संभाला. उतार-चढ़ाव भरे कड़े मुक़ाबले के बाद, श्रीजा ने निर्णायक गेम में मामूली अंतर से जीत हासिल की और 4-3 से मैच अपने नाम किया. इस जीत के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है.