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CTTC 2026: मेडल के साथ-साथ चमकेगी खिलाड़ियों की किस्मत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितनी है प्राइज मनी?

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 हो रहा है. इसमें भारत की दावेदारी काफी मजबूत है. रिकॉर्ड 1,10,000 डॉलर की इनामी राशि और टूर्नामेंट के रोमांचक फॉर्मेट के बारे में पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:24 PM IST
CTTC 2026: मेडल के साथ-साथ चमकेगी खिलाड़ियों की किस्मत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितनी है प्राइज मनी?
Image Credit: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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