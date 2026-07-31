/CTTC 2026: मेडल के साथ-साथ चमकेगी खिलाड़ियों की किस्मत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितनी है प्राइज मनी?

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में 27 जुलाई से 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2 अगस्त तक चलेगा. इसका आयोजन भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) के सहयोग से कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है. इस साल की चैंपियनशिप में इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि दी जा रही है, जो कुल 1,10,000 अमेरिकी डॉलर (USD) है.
पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप के विजेताओं के साथ-साथ सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को 10,000-10,000 डॉलर का पुरस्कार मिलेगा. डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के विजेताओं को प्रति इवेंट 4,000 डॉलर दिए जाएंगे, जबकि रनर-अप और सेमीफाइनलिस्ट भी नकद पुरस्कार के हकदार होंगे.
टीम प्रतियोगिताओं के लिए कुल 20,000 डॉलर का फंड निर्धारित है. इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को 10,000 डॉलर, रजत पदक विजेता को 5,000 डॉलर और दोनों कांस्य पदक विजेता (सेमीफाइनलिस्ट) टीमों को 2,500-2,500 डॉलर मिलेंगे. पुरुष और महिला सिंगल्स स्पर्धाओं के लिए भी इसी पुरस्कार ढांचे का पालन किया जाएगा.
खेल मंत्री आशीष सूद ने एथलीटों के प्रोत्साहन के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित नकद पुरस्कारों और नई छात्रवृत्ति योजनाओं के वितरण की पुष्टि की है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ओलंपिक विजेताओं के लिए भी नकद पुरस्कारों में भारी बढ़ोतरी की है.
भारतीय पुरुष टीम की कमान अनुभवी पैडलर्स जी. साथियान, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन संभाल रहे हैं. वहीं, महिला टीम में श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, यशस्विनी घोरपड़े, सिंद्रेला दास और स्वास्तिका घोष अपनी चुनौती पेश कर रही हैं.
एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कॉमनवेल्थ देशों की 21 पुरुष और 16 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं. पुरुष वर्ग में भारत अपनी सर्वोच्च रैंकिंग के कारण टॉप सीड के रूप में खेल रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. महिला वर्ग में सिंगापुर को पहली वरीयता मिली है, जिसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है.
टीम प्रतियोगिता को कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के तीन-चरणीय फॉर्मेट (three-stage format) के आधार पर आयोजित किया जा रहा है. यह सुनिश्चित करता है कि हर टीम को मुख्य राउंड से पहले कम से कम छह मैच खेलने का मौका मिले. ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने वाली टीमें नॉकआउट दौर में प्रवेश करेंगी, जबकि शेष टीमें अपनी अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेलेंगी.