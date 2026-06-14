FIFA World Cup 2026 में आज कुराकाओ नाम का एक छोटा-सा देश पहली बार दुनिया के इस सबसे बड़े मेगा इवेंट में खेलेगा. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में आज चार बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी का मुकाबला पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही कुराकाओ टीम से होगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुराकाओ देश की आबादी गोवा से भी कई गुना कम है.
कुराकाओ साउथ कैरेबियन सागर और डच कैरेबियन एरिया में एक छोटा-सा द्वीप है. यह नीदरलैंड के साम्राज्य का एक घटक देश है.जर्मनी और कुराकाओ के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 का मैच आज यानी रविवार (14 जून) को भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा. कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाला अब तक का सबसे कम आबादी वाला देश है.
कुराकाओ का कुल क्षेत्रफल लगभग 444 वर्ग किलोमीटर है, जो गोवी (3702 वर्ग किलोमीटर) के क्षेत्रफल का एक-चौथाई भी नहीं है. कुराकाओ 'नीदरलैंड' से 8000 मील दूर है, लेकिन सदियों से डच प्रभाव के कारण यह कैरिबियन के बजाय सांस्कृतिक रूप से अधिक यूरोपीय देश है. कुराकाओ की कुल आबादी 1.55 लाख है, जो ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों की संख्या से थोड़ी ही ज्यादा है.
16वीं और 17वीं सदी की शुरुआत में, विलेमस्टैड (जो अब कुराकाओ की राजधानी है) एक ऐसा बंदरगाह था जहां बीमार स्पेनिश और पुर्तगाली नाविकों का इलाज किया जाता था. 1634 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी कैरिबियन और साउथ अमेरिकी एरिया में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहती थी. डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने कुराकाओ पर कब्जा कर लिया. कंपनी की सेना ने कुराकाओ पर हमला किया और स्पेनिश लोगों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया.
डच लोगों का यह कदम बहुत सोच-समझकर उठाया गया था, क्योंकि उन्हें अपने ट्रांसअटलांटिक कारोबार के लिए एक बंदरगाह की जरूरत थी. इस कारोबार में वेनेजुएला को खाने-पीने की चीजें और मछली निर्यात करने के अलावा गुलामों की तस्करी भी शामिल थी. दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कुराकाओ और अरूबा नीदरलैंड एंटिल्स का हिस्सा बन गए और 2010 में आजादी मिलने तक उसी का हिस्सा रहे.
यहां की भाषा 'पापियामेंटो' लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, हालांकि एक समय इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि यह गुलामों की भाषा मानी जाती थी. 16वीं सदी में बीमार पुर्तगाली नाविकों ने कुराकाओ का नाम 'इल्हा दा कुराकाओ' रखा था, जिसका मतलब है 'ठीक करने वाला द्वीप'. यह नाम उन्होंने विटामिन C से भरपूर उन फलों की वजह से रखा था जिन्हें वे बीमारी के दौरान खाते थे.
हालांकि, डच प्रभाव ने फुटबॉल का ऐसा कल्चर बनाने में मदद की जिसका बहुत फायदा मिला. कुराकाओ के परिवारों के लिए बेहतर मौकों की तलाश में अपने बच्चों को नीदरलैंड भेजना जीवन का एक हिस्सा बन गया है. और इससे नेशनल टीम को भी मदद मिली है, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपनी स्किल्स को बेहतरीन डच फुटबॉल अकादमियों में निखारा है.