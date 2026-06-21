Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /40 के वोजिन्हा के बाद अब 37 साल के गोलकीपर ने बनाया महारिकॉर्ड, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही कुराकाओ ने रचा इतिहास

40 के वोजिन्हा के बाद अब 37 साल के गोलकीपर ने बनाया महारिकॉर्ड, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही कुराकाओ ने रचा इतिहास

कैनसस सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कुराकाओ के गोलकीपर एलॉय रूम सबसे बड़े हीरो साबित हुए. एलॉय रूम ने कई शानदार बचाव किए और अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला प्वाइंट दिलाया.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 21, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:54 PM IST
40 के वोजिन्हा के बाद अब 37 साल के गोलकीपर ने बनाया महारिकॉर्ड, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही कुराकाओ ने रचा इतिहास

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रोटोकॉल तोड़ लोगों के बीच पहुंचे PM मोदी! बतायी योगासन का सही तरीका, देखें VIDEO
PM Modi7 min ago
2
chhattisgarh weather update10 min ago
3
neet ug 202612 min ago
4
lifestyle15 min ago
5
International yoga day 202617 min ago