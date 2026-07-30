/Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का जलवा, जेवलिन थ्रो फाइनल में तीन भारतीय; पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगी टक्कर

Commonwealth Games 2026: भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक) नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. टोक्यो ओलंपिक और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज के साथ यशवीर सिंह और रोहित यादव भी मुख्य स्पर्धा में पहुंचने में सफल रहे. भारत के इन तीन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी मेडल मैच तक पहु्ंचने में सफल रहे हैं. ऐसे में 31 जुलाई की देर रात यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है.
नीरज ने 79.61 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया और अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम से काफी आगे रहे. अरशद का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 78.63 मीटर रहा. नीरज ने क्वालीफिकेशन में 76.28 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की और फिर 79.61 मीटर की दूरी दर्ज की, जिससे उन्होंने आसानी से फाइनल में जगह बना ली. वह क्वालीफिकेशन राउंड में पांचवें स्थान पर रहे, जबकि नदीम सातवें स्थान पर रहे.
Neeraj Chopra books his place in the Men's Javelin Final with a 79.61m throw despite challenging conditions.
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
भारत के रोहित यादव ने 78.37 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जबकि यशवीर सिंह ने 78.36 मीटर की दूरी दर्ज की. इन दोनों ने क्रमशः नौवां और दसवां स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह पक्की की. श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने 82.84 मीटर के अपने एकमात्र थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया. ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (81.29 मीटर) दूसरे और दक्षिण अफ्रीका के डौव स्मिट (80.64 मीटर) तीसरे स्थान पर रहे.
नीरज ने गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन चोट के कारण वह बर्मिंघम 2022 संस्करण में हिस्सा नहीं ले पाए थे. ओलंपिक पदक विजेता अब अपना दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स खिताब जीतने के इरादे से ग्लासगो लौटे हैं. इससे पहले पूर्व विश्व चैंपियन नीरज ने दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा की थी, जो पीठ की चोट से उबरने के बाद 2026 सीजन की उनकी पहली प्रतियोगिता थी.
दोहा में नीरज ने अपनी लय हासिल की और तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का थ्रो दर्ज किया, जिससे वह स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे. पूर्व विश्व नंबर 1 नीरज ने चौथे दौर में 83.45 मीटर का थ्रो किया. उन्हें शीर्ष तीन में बने रहने और फाइनल शूटआउट के लिए क्वालीफाई करने के लिए पांचवें दौर में 86 मीटर से अधिक के थ्रो की आवश्यकता थी. दुर्भाग्य से नीरज का अगला थ्रो 'फाउल' रहा और वह चौथे स्थान पर खिसक गए, जिससे दोहा डायमंड लीग में उनकी भागीदारी समाप्त हो गई थी.