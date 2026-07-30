Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का जलवा, जेवलिन थ्रो फाइनल में तीन भारतीय; पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगी टक्कर

Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का जलवा, जेवलिन थ्रो फाइनल में तीन भारतीय; पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगी टक्कर

Commonwealth Games 2026: भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक) नीरज चोपड़ा ने रोहित यादव और यशवीर सिंह के साथ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है. अब फाइनल में उनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:22 PM IST
Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का जलवा, जेवलिन थ्रो फाइनल में तीन भारतीय; पाकिस्तान के अरशद नदीम से होगी टक्कर
Image Credit: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Flipkart ने भारत में लॉन्च किया Pay Later, अब सामान खरीदें, पेमेंट 30 दिन बाद करें
Flipkart Pay Later13 min ago
2
IOCL Recruitment 202619 min ago
3
Commonwealth Games 202620 min ago
4
Yeh Fitoor Tera24 min ago
5
Uttarakhand24 min ago