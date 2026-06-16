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Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज मेडल; पाकिस्तान के अरशद नदीम फ्लॉप

Commonwealth Games 2026: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में दो मेडल मिले. देश के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर और यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरगे नए चैंपियन बने. पाकिस्तान के अरशद नदीम बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 01, 2026, 02:14 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:35 AM IST
Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज मेडल; पाकिस्तान के अरशद नदीम फ्लॉप
Image Credit: नीरज चोपड़ा, यशवीर सिंह और अरशद नदीम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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