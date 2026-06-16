/Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज मेडल; पाकिस्तान के अरशद नदीम फ्लॉप

Commonwealth Games 2026: भारत के 'गोल्डन ब्वॉय' नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 8 साल बाद के इस प्रतियोगिता में उतरने वाले नीरज ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया. श्रीलंका के रूमेश थरंगा पथिरगे गोल्ड मेडल जीता. भारत के यशवीर सिंह ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया. डिफेंडिंग चैंपियन अरशद नदीम तीन प्रयासों के बाद ही बाहर हो गए. वह टॉप-8 में जगह नहीं बना पाए. नदीम मौजूदा ओलंपिक चैंपियन भी हैं, लेकिन वह कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार फ्लॉप साबित हुए.
नीरज चोपड़ा ने अपना दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीता है. 2018 में वह चैंपियन बने थे. 2026 में उनका बेस्ट थ्रो 85.83 मीटर था. यह उन्होंने दूसरी प्रयास में फेंका था. इसके बाद चार प्रयासों में वह इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. श्रीलंका के पथिरगे का 6 में से सिर्फ एक ही प्रयास सही रहा. उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.75 मीटर दूर थ्रो फेंका और यह गोल्ड दिलाने के लिए पर्याप्त था.
Champions know.
The javelin was still in the air. The message was already clear.
Neeraj Chopra's second throw travelled 85.83m, his season's best.
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज हासिल किया. यह उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो है. यशवीर सिंह ने अपना बेस्ट आखिर के लिए बचाकर रखा था. अपनी आखिरी कोशिश में 85.41 मीटर दूर थ्रो फेंका. इससे वह सातवें से सीध तीसरे नंबर पर आ गए और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया. उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. ग्रेनाडा के दिग्गज एथलीट एंडरसन पीटर्स ने 83.88 मीटर तक सुधार किया, लेकिन यह काफी नहीं हुआ. वह चौथे स्थान पर रहे.ॉ
मुकाबले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान के अरशद नदीम तीन राउंड के बाद ही आउट हो गए. तीन प्रयासों के बाद टॉप-8 ही बाकी के तीन राउंड में हिस्सा ले सकते हैं. नदीम का पहला थ्रो फाउल रहा था. दूसरा थ्रो 77.41 मीटर दूर गया, जो उनका इस बार बेस्ट रहा. तीसरे राउंड में वह 75.39 मीटर दूर ही थ्रो फेंक पाए और बाहर हो गए.