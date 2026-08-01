CWG 2026: फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरी भारत की 6 बेटियां, 5 ने जीता सोना, लवलीना का टूटा दिल

फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरीं भारत की 5 बेटियों ने गोल्ड जीता, लेकिन स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को निराशा हाथ लगी. महिलाओं के 75kg फाइनल में भारतीय स्टार को ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री से 4-1 के 'स्प्लिट-डिसीजन' में हार का सामना करना पड़ा. पहला राउंड हारने के बाद, लवलीना ने वापसी की और दूसरे राउंड के बाद मुकाबला बराबरी पर ला दिया, लेकिन निर्णायक राउंड में वह अपनी लय में नहीं दिखीं. पांच में से चार जजों ने ग्रीनट्री के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे ओलंपिक मेडलिस्ट को चौंकाने वाली हार मिली और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.