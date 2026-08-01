CWG 2026: फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरी भारत की 6 बेटियां, 5 ने जीता सोना, लवलीना का टूटा दिल

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार (01 अगस्त) का दिन भारतीय बॉक्सिंग के लिए ऐतिहासिक रहा. भारत की 6 बेटियों ने पहले ही फाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्का कर लिया था, लेकिन इनमें से 5 ने गोल्ड मेडल जीतकर ग्लासगो में भारत का परचम लहरा दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस लवलीना बोरगोहेन से स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें सबसे ज्यादा थी, वही चूक गईं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. लवलीना के अलावा बाकी सभी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में अपना दम दिखाया और सोना जीता.
शनिवार को बॉक्सिंग में गोल्ड की शुरुआत प्रीति पवार ने की. उन्होंने महिलाओं की 54 किग्रा बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता. प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ फाइनल मुकाबला अपने नाम किया. प्रीति ने शुरुआत की और उसके बाद बाकी भारतीय बॉक्सर्स भी उन्हीं की राह पर निकल पड़े.
प्रीति पवार- महिलाओं की 54 किग्रा में गोल्ड मेडल
जैस्मिन लेंबोरिया- महिलाओं की 57 किग्रा में गोल्ड मेडल
साक्षी चौधरी- महिलाओं की 51 KG कैटेगरी में स्वर्ण पदक
प्रिया घांघस- महिलाओं की 60 किग्रा कैटेगरी में स्वर्ण पदक
अरुंधति चौधरी- महिलाओं की 70 किग्रा कैटेगरी में स्वर्ण पदक
फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरीं भारत की 5 बेटियों ने गोल्ड जीता, लेकिन स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को निराशा हाथ लगी. महिलाओं के 75kg फाइनल में भारतीय स्टार को ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री से 4-1 के 'स्प्लिट-डिसीजन' में हार का सामना करना पड़ा. पहला राउंड हारने के बाद, लवलीना ने वापसी की और दूसरे राउंड के बाद मुकाबला बराबरी पर ला दिया, लेकिन निर्णायक राउंड में वह अपनी लय में नहीं दिखीं. पांच में से चार जजों ने ग्रीनट्री के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे ओलंपिक मेडलिस्ट को चौंकाने वाली हार मिली और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉक्सिंग में भारत की बेटियों ने दम दिखाया. दूसरे इवेंट्स में भी महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया. वेटलिफ्टिंग में भारत की स्टार मीराबी चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगाई. पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया. त्रिपुरा की अस्मिता डे कॉमनवेल्थ में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनीं.