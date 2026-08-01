Add Zee Business As A Preferred Source
App

CWG 2026: फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरी भारत की 6 बेटियां, 5 ने जीता सोना, लवलीना का टूटा दिल

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार (01 अगस्त) को बॉक्सिंग में भारत के लिए मेडल्स की बरसात हुई. फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरीं भारत की 5 बेटियों ने गोल्ड जीता, लेकिन स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को निराशा हाथ लगी. उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:14 PM IST
CWG 2026: फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरी भारत की 6 बेटियां, 5 ने जीता सोना, लवलीना का टूटा दिल
Image Credit: फाइनल में बॉक्सिंग रिंग में उतरी भारत की 6 बेटियां, 5 ने जीता सोना (AI Graphic)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?
2
3
4
5