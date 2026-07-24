Commonwealth Games: श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पैरा-तैराकों ने भी फाइनल में बनाई जगह

Commonwealth Games 2026: भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने शुक्रवार को ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इसी के साथ भारत के पैरा-तैराकों आर.वी.वी.बी.के. बुदिगिना और इमाम अली ने सुबह की हीट को पार करते हुए 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है.
दो बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले नटराज को अपनी हीट में पांचवें स्थान पर रहने के बाद थोड़े तनावपूर्ण इंतजार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 25.52 सेकंड का समय निकाला और बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर रहे. यह प्रदर्शन उन्हें 16 तैराकों की सेमीफाइनल सूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त था, जिससे स्कॉटलैंड में पहले दिन उनका अभियान जारी रहा.
इससे पहले गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में प्रतिस्पर्धा कर चुके नटराज भारतीय तैराकी दल के मुख्य तैराक के रूप में ग्लासगो पहुंचे हैं. बर्मिंघम में वे एक ही खेलों में कई व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे. हालांकि, शुक्रवार का उनका समय उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ से थोड़ा बाहर था, लेकिन उनकी प्रगति ने शाम के सेमीफाइनल में भारत की दावेदारी बरकरार रखी है.
इस बीच, भारत के पैरा-तैराकी दल के लिए भी सत्र काफी उत्पादक रहा. आर.वी.वी.बी.के. बुदिगिना और इमाम अली दोनों ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 श्रेणी के फाइनल में अपनी जगह बना ली है. बता दें कि यह श्रेणी विशेष रूप से दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए तैयार की गई है.
इस स्पर्धा में केवल आठ प्रतिस्पर्धियों के होने के कारण, हीट का मुख्य उद्देश्य तैराकों को बाहर करना नहीं बल्कि फाइनल पदक दौड़ के लिए लेन आवंटित करना था. 18 वर्षीय बुदिगिना ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 57.10 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट के साथ-साथ ओवरऑल सूची में भी तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे उन्हें फाइनल के लिए एक मजबूत मध्य-लेन मिली है.
उनके साथी तैराक इमाम अली को पानी में कठिन चुनौती मिली और वे 1:05.32 सेकंड के समय के साथ सबसे अंतिम स्थान पर रहे. हालांकि, प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार सभी आठ प्रतिभागियों को सीधे फाइनल (शोपीस इवेंट) में प्रवेश मिलना था, जिसके चलते अली भी बुदिगिना के साथ पदक की दावेदारी वाली सूची में शामिल हो गए हैं.