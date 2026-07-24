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Commonwealth Games: श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पैरा-तैराकों ने भी फाइनल में बनाई जगह

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. पैरा-तैराक आर.वी.वी.बी.के. बुदिगिना और इमाम अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:26 PM IST
Commonwealth Games: श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पैरा-तैराकों ने भी फाइनल में बनाई जगह
Image Credit: भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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