Video: हूटिंग कर रहे थे कंगारू फैंस, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच जीतने के बाद प्लेयर ने कहा- मेरे बिल भर देना

Danielle Collins Australian Open: ऑस्ट्रेलियन ओपन में गुरुवार को डेनियल कोलिन्स ने घरेलू पसंदीदा डेस्टनी एयावा को 7-6, 4-6, 6-2 से हरा दिया. अमेरिका की 10वीं वरीय खिलाड़ी ने खचाखच भरे स्टेडियम में रोमांचक जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एयावा के पास उनके शॉट्स का कोई जवाब नहीं था. पहले सेट को हारने के बाद दूसरे सेट में उन्होंने वापसी की, लेकिन कोलिन्स ने तीसरा सेट जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया.

हूटिंग का जोरदार जवाब

ऑस्ट्रेलिया के कुछ दर्शकों ने मैच के दौरान कोलिन्स की काफी हूटिंग की. उन्होंने इसका जवाब मजेदार अंदाज में दिया. कोलिन्स ने अपने कान पर हाथ रखकर दर्शकों को चिढ़ाया और फ्लाइंग किस भी दी. इस आक्रामक भीड़ के बीच खेलने के बाद कोलिन्स ने कहा कि उन्हें इस माहौल में खेलना पसंद आया.

कोलिन्स ने हूटिंग के बावजूद जताई खुशी

कोलिन्स ने पत्रकारों से कहा, "मैं जीवन भर ऐसा कर रही हूं और मुझे ऐसे दर्शकों के सामने खेलना अच्छा लगता है जिनमें ऊर्जा है, भले ही वे किस पक्ष में हों. मुझे इससे अधिक प्रेरणा मिलती है, खासकर जब मैं अच्छा नहीं खेल रही होती.'' ऑस्ट्रेलिया की एयावा दुनिया की 165वीं नंबर की खिलाड़ी हैं. वह क्वालीफाइंग के माध्यम से आई थीं.

इंटरव्यू में बाधा डाल रहे थे फैंस

मैच जीतने के बाद जब कोर्ट पर कोलिन्स इंटरव्यू दे रही थीं तो कुछ ऑस्ट्रेलियाई फैंस उन्हें उकसा रहे थे. इस पर कोलिन्स ने उन्हें नशेड़ी बता दिया. उन्होंने दर्शकों से कहा, ''अगर मैं यहां हूं तो मैं भी काफी पैसे ले सकती हूं. हम पांच सितारा होटल में छुट्टी पसंद करते हैं, इसलिए उस चेक का एक हिस्सा उसके लिए जा रहा है.''

बिलों का भुगतान कर रहे: कोलिन्स

तीसरे दौर में पहुंचने के लिए कोलिन्स को 290,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1.55 करोड़ रुपये) प्राप्त होंगे और उन्होंने मजाक में कहा कि यह सभी डेनियल कोलिन्स फंड की ओर जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ''एक पेशेवर एथलीट होने की सबसे बड़ी चीजों में से एक यह है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे वास्तव में आपके बिलों का भुगतान करते हैं.'' दरअसल, कोलिन्स का कहना है कि जो दर्शक आते हैं वह किसी न किसी तरह उनकी सैलरी के लिए पैसा देते हैं. इससे वह अपने बिलों को भरती हैं.

Danielle Collins says the best thing about being a professional athlete is that the people that hate her pay her bills:

“Every person that bought a ticket to come heckle me, it's all going towards the Danielle Collins Fund. Bring it on.”

pic.twitter.com/3bICBAYSLb

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 16, 2025