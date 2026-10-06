/गुस्से ने डुबोई लुटिया: दानिल मेदवेदेव ने गुस्से में फैन को मारी गेंद, नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैच से डिस्क्वालिफाइड

रूस के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव एक बार फिर से अपने गुस्से के कारण सुर्खियों में हैं. मेदवेदेव चाइना ओपन के सेमीफाइनल में सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेल रहे थे. मैच में वह पीछे चल रहे थे और उन्होंने हताशा में गेंद को एक दर्शक की तरफ मार दिया. गेंद सीधे उस दर्शक की बाईं आंख में जाकर लगी. इसके बाद उन्हें मैच से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) कर दिया गया.
मैच के दौरान जब यह घटना घटी उस समय मेदवेदेव मैच में 5-7, 3-5 से पीछे चल रहे थे. रूस के खिलाफ एक अंक गंवाने से काफी नाराज थे. उन्होंने कोर्ट की दीवार से वापस आई गेंद को गुस्से में मार दजिया. गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में बैठे एक दर्शक के चेहरे पर लग गई. स्टैंड में बैठा दर्शक दर्द से कराहने लगा. उसे मेडिकल और सिक्योरिटी टीम बाहर ले गई. वहां उसका इलाज किया गया. मेदवेदेव ने इस मामले पर बाद में माफी मांग ली. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था.
मेदवेदेव ने क्या कहा?
मेदवेदेव ने इस घटना पर कहा, ''सबसे पहले मैं उस दर्शक से दिल से माफी मांगता हूं.'' उन्होंने इस वाकये को पूरी तरह एक दुर्घटना बताते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उस दर्शक से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं. उन्होंने आगे जोड़ा, ''गेंद दीवार से टकराकर वापस आ रही थी, इसलिए मैंने उसे कहीं भी हिट करने की कोशिश की ताकि वह कोर्ट के बाहर न जाए. हालांकि, जब मैंने उसका नतीजा देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा.''
विवादों से मेदवेदेव का पुराना रिश्ता
यह डिसक्वालिफिकेशन 2021 के यूएस ओपन चैंपियन के करियर का एक और विवादित अध्याय है, जिनका नाम पहले भी कई ऑन-कोर्ट विवादों से जुड़ चुका है. इससे पहले अप्रैल में मोंटे कार्लो ओपन के दौरान माटेओ बेरेटिनी के खिलाफ 6-0, 6-0 से मिली शर्मनाक हार के दौरान मेदवेदेव ने गुस्से में अपना रैकेट बार-बार जमीन पर पटका और उसके टूटे हुए टुकड़ों को कोर्टसाइड डस्टबिन में डाल दिया था.
यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या कार्रवाई हुई?
वर्ष 2025 के यूएस ओपन में बेंजामिन बोन्जी के मैच प्वाइंट के दौरान एक फोटोग्राफर के आने से मैच में छह मिनट से अधिक की देरी हुई, जिस दौरान मेदवेदेव अंपायर से उलझ गए और दर्शकों को उकसाने लगे, जिसके लिए उन पर 42,500 डॉलर का भारी जुर्माना लगाया गया था. वहीं, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में नेट कैमरे को रैकेट से बार-बार मारने के कारण उन पर 54,000 पाउंड का जुर्माना लगा था और कैमरे का खर्च भी उठाना पड़ा था. अपने गुस्से पर बात करते हुए मेदवेदेव ने एक बार कहा था, ''मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं उससे भी बुरा करना चाहता हूं, लेकिन नियमों और खेल की मर्यादा के कारण ऐसा नहीं कर सकता.''
जोकोविच की क्या प्रतिक्रिया रही?
दूसरी तरफ, नोवाक जोकोविच ने मेदवेदेव की स्थिति पर पूरी सहानुभूति जताई. जोकोविच को 2020 यूएस ओपन में लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में लाइन जज को गेंद लगने के कारण डिसक्वालीफाई किया गया था. उन्होंने कहा, ''मैं स्तब्ध था. उम्मीद करता हूं कि वह व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल न हुआ हो. दूसरी तरफ, मुझे दानिल के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इतने बड़े मैच में डिसक्वालीफाई होने पर कैसा महसूस होता है. मुझे पूरा यकीन है कि दानिल ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा."
बीजिंग में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल का क्या हुआ?
बीजिंग में खेला गया दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भी चोट के कारण समय से पहले समाप्त हो गया. पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्काच को मांसपेशियों (एडक्टर) में खिंचाव के कारण मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा. जिस समय हर्काच ने रिटायर होने का फैसला किया, उस समय ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउर मैच में 6-4, 3-2 से आगे चल रहे थे, जिसके बाद डी मिनाउर ने फाइनल में जगह बना ली.