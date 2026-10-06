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गुस्से ने डुबोई लुटिया: दानिल मेदवेदेव ने गुस्से में फैन को मारी गेंद, नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैच से डिस्क्वालिफाइड

टेनिस कोर्ट पर एक बार फिर दानिल मेदवेदेव का गुस्सा देखने को मिला है. उन्होंने नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैच के दौरान गुस्से में एक गेंद फैन की तरफ फेंक दिया. इसके बाद उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 06, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 11:15 PM IST
गुस्से ने डुबोई लुटिया: दानिल मेदवेदेव ने गुस्से में फैन को मारी गेंद, नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैच से डिस्क्वालिफाइड
Image Credit: दानिल मेदवेदेव.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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