Advertisement
trendingNow13007803
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Deaflympics: भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल, अनुया प्रसाद का स्वर्णिम निशाना, प्रांजलि धूमल ने जीता सिल्वर

India in Deaflympics: भारत का शानदार प्रदर्शन 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलंपिक्स में जारी है. जापान मे भारतीय निशानेबाजों ने देश का नाम रोशन करते हुए गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा किया है. अनुया प्रसाद ने गोल्ड और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deaflympics: भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल, अनुया प्रसाद का स्वर्णिम निशाना, प्रांजलि धूमल ने जीता सिल्वर

India in Deaflympics: भारत का शानदार प्रदर्शन 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलंपिक्स में जारी है. जापान मे भारतीय निशानेबाजों ने देश का नाम रोशन करते हुए गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा किया है. अनुया प्रसाद ने गोल्ड और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा. 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया ने पहला स्थान हासिल किया. इसी इवेंट में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने दूसरे स्थान पर सफर को समाप्त किया. इस तरह भारत को एक साथ दो मेडल मिल गए.

अभिनव देसवाल ने पुरुषों की स्पर्धा में जीता सिल्वर

गोल्ड मेडल जीतने के साथ भारत की अनुया प्रसाद ने डेफलंपिक्स फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. वहीं, प्रांजलि ने क्वालीफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर फाइनल में जगह बना ली. ईरान की महला समी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, क्वालीफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले अभिनव देसवाल ने पुरुषों की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर दो दिनों की प्रतियोगिता के बाद डेफलंपिक्स में भारत के निशानेबाजी पदकों की संख्या 7 तक पहुंचा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुया ने हमवतन प्रांजलि को छोड़ा पीछे

अनुया ने फाइनल की पहली सीरीज में 52.5 का स्कोर बनाया, जिसके बाद लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी और आखिरकार 241.1 के अंतिम स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता. अनुया हमवतन प्रांजलि से 4.3 अंक आगे रहीं, जिन्होंने 236.8 अंक हासिल किए. पुरुषों की स्पर्धा में 235.2 अंकों के साथ अभिनव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. कोरिया के ताए यंग किम ने 238.2 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि 215.3 के स्कोर के साथ क्रोएशिया के बोरिस ग्रामन्याक ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया. उन्होंने क्वालीफिकेशन में 576 अंक बनाकर डेफलंपिक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की. रुद्र विनोद कुमार 549 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन में 12वें स्थान पर रहे.

ये भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं? राहुल द्रविड़ से ज्यादा गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट हारा भारत, रवि शास्त्री से भी रिकॉर्ड खराब

भारत ने 15 सदस्यीय दल भेजा

मंगलवार को एयर राइफल मिश्रित टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसके साथ भारत डेफलंपिक्स में निशानेबाजी में अपने पदकों की संख्या में इजाफा करना चाहेगा. भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 कोच सहित 15 सदस्यीय दल भेजा है, जो अजीनोमोटो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर (ईस्ट) में पुरुष और महिला वर्ग की पांच व्यक्तिगत स्पर्धाओं, पुरुष वर्ग की एक स्पर्धा और दो मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा. डेफलंपिक के डबल गोल्ड मेडलिस्ट धनुष श्रीकांत इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shooting

Trending news

अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें