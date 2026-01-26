Advertisement
trendingNow13087408
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: सुपरहिट फॉर्म में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Australian Open: सुपरहिट फॉर्म में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोमवार (26 जनवरी) को मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने शानदार जीत के साथ क्वार्टरफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. यह लगातार तीसरा मौका है जब सिनर इस टूर्नामेंट के अंतिम-8 में पहुंचे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: सुपरहिट फॉर्म में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोमवार (26 जनवरी) को मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने शानदार जीत के साथ क्वार्टरफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. यह लगातार तीसरा मौका है जब सिनर इस टूर्नामेंट के अंतिम-8 में पहुंचे हैं. मार्गरेट कोर्ट एरिना में खेले गए चौथे राउंड के मुकाबले में सिनर ने हमवतन लुसियानो डार्डेरी को 6-1, 6-3, 7-6(2) से हराया.

सिनर ने मैच में की जोरदार शुरुआत

अमेरिकी एलियट स्पिजिरी के खिलाफ पिछले मैच में क्रैम्प की समस्या से जूझने के बाद सिनर की फिटनेस को लेकर सवाल थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपने खेल का स्तर बढ़ाकर उन सभी शंकाओं को दूर कर दिया. शुरुआती दो सेटों में सिनर पूरी तरह हावी नजर आए. उनकी दमदार सर्विस और बेसलाइन से लगातार दबाव ने डार्डेरी को कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने पहले दो सेट तेजी से अपने नाम कर लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: T20 World Cup: 2 बार की चैंपियन टीम में लौटे बड़े-बड़े दिग्गज, खतरनाक खिलाड़ियों से भरी टीम का ऐलान

2 घंटे, 9 मिनट तक चला मैच

तीसरे सेट में मुकाबला रोमांचक हो गया. डार्डेरी ने सिनर को कड़ी टक्कर दी. तीसरे सेट के निर्णायक पलों में 22 वर्षीय सिनर ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया. 4-4 के स्कोर पर उन्होंने चार ब्रेक पॉइंट बनाए और इसके बाद टाई-ब्रेक में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार सात अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया. 2 घंटे और 9 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिनर ने 46 विनर्स लगाए, जिसमें 19 एस शामिल थे.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड ने बांग्लादेश के 'जख्मों' पर ठोकी कील, टी20 के बाद अब इस वर्ल्ड कप से भी टीम बाहर

बेन शेल्टन से होगा सिनर का मुकाबला

एटीपी के मुताबिक, इस जीत के साथ सिनर ने टूर-लेवल पर इटैलियन खिलाड़ियों के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 18-0 का परफेक्ट बनाए रखा है. 2024 और 2025 के चैंपियन सिनर ने अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 18 मैच जीत लिए हैं. इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में मिली हार के बाद से उनकी कुल जीत का सिलसिला 19 मैचों तक पहुंच गया है. यह फॉर्म उन्हें लगातार तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की दिशा में मजबूत दावेदार बनाता है, जो ओपन एरा में अब तक सिर्फ नोवाक जोकोविच ही हासिल कर पाए हैं. बुधवार को सिनर का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian open

Trending news

UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
UGC
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज