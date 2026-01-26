Australian Open: सुपरहिट फॉर्म में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोमवार (26 जनवरी) को मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने शानदार जीत के साथ क्वार्टरफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. यह लगातार तीसरा मौका है जब सिनर इस टूर्नामेंट के अंतिम-8 में पहुंचे हैं. मार्गरेट कोर्ट एरिना में खेले गए चौथे राउंड के मुकाबले में सिनर ने हमवतन लुसियानो डार्डेरी को 6-1, 6-3, 7-6(2) से हराया.

सिनर ने मैच में की जोरदार शुरुआत

अमेरिकी एलियट स्पिजिरी के खिलाफ पिछले मैच में क्रैम्प की समस्या से जूझने के बाद सिनर की फिटनेस को लेकर सवाल थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपने खेल का स्तर बढ़ाकर उन सभी शंकाओं को दूर कर दिया. शुरुआती दो सेटों में सिनर पूरी तरह हावी नजर आए. उनकी दमदार सर्विस और बेसलाइन से लगातार दबाव ने डार्डेरी को कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने पहले दो सेट तेजी से अपने नाम कर लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: T20 World Cup: 2 बार की चैंपियन टीम में लौटे बड़े-बड़े दिग्गज, खतरनाक खिलाड़ियों से भरी टीम का ऐलान

2 घंटे, 9 मिनट तक चला मैच

तीसरे सेट में मुकाबला रोमांचक हो गया. डार्डेरी ने सिनर को कड़ी टक्कर दी. तीसरे सेट के निर्णायक पलों में 22 वर्षीय सिनर ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया. 4-4 के स्कोर पर उन्होंने चार ब्रेक पॉइंट बनाए और इसके बाद टाई-ब्रेक में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार सात अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया. 2 घंटे और 9 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिनर ने 46 विनर्स लगाए, जिसमें 19 एस शामिल थे.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड ने बांग्लादेश के 'जख्मों' पर ठोकी कील, टी20 के बाद अब इस वर्ल्ड कप से भी टीम बाहर

बेन शेल्टन से होगा सिनर का मुकाबला

एटीपी के मुताबिक, इस जीत के साथ सिनर ने टूर-लेवल पर इटैलियन खिलाड़ियों के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 18-0 का परफेक्ट बनाए रखा है. 2024 और 2025 के चैंपियन सिनर ने अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 18 मैच जीत लिए हैं. इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में मिली हार के बाद से उनकी कुल जीत का सिलसिला 19 मैचों तक पहुंच गया है. यह फॉर्म उन्हें लगातार तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की दिशा में मजबूत दावेदार बनाता है, जो ओपन एरा में अब तक सिर्फ नोवाक जोकोविच ही हासिल कर पाए हैं. बुधवार को सिनर का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा.