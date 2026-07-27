'बहुत गर्व का पल...', आज से कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आगाज, CM रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों को कहा- बेस्ट ऑफ लक

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आगाज आज से होने जा रहा है. यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चलेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी देशों के खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है. इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं.
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं. इसमें कई कैटेगरी में मुकाबले होंगे और 2 अगस्त को फाइनल के साथ इसका समापन होगा. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली में होने वाला यह अपने आप में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे दिल्ली सरकार ने होस्ट किया है. मेरी और से सभी खिलाड़ियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं.'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बधाई, जिन्होंने ये शानदार इवेंट यहां किया है. आज डेफिनिट्ली ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है.' दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा, 'यह दिल्ली का गौरव है. दिल्ली के बदलते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की ये पहचान है कि दिल्ली आज कॉमनवेल्थ नेशन्स का टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है. इसमें 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.'
दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा, 'श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंतर्गत दिल्ली में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाया गया है. स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स इंजरी आदि को लेकर सुधार किया गया है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो इकोसिस्टम खड़ा किया है, स्पोर्ट्स के लिए जहां खिलाड़ियों की देख-रेख होती है, उसी के नक्शे कदम पर दिल्ली ने भी अपने स्टेट और नेशनल में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. इस प्रकार के इकोसिस्टम से हमारे खिलाड़ियों को और हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है.'