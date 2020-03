दिल्ली पुलिस की मुरीद हुईं टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा (Manika Batra) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तारीफ की है. मनिका ने कहा है कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल वक्त में दिल्ली पुलिस सराहनीय काम कर रही है. मनिका ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं. मनिका ने कहा, " इस मुकिश्ल समय में मैंने दिल्ली पुलिस के स्टाफ के कई सारे फोटो और वीडियो देखे हैं जिसमें वे सराहनीय काम कर रहे हैं. चाहे वह लॉकडाउन (Lockdown) को बनाए रखने का काम हो या फिर जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम हो."

'आईटीटीएफ ब्रेकथ्रू टेबल टेनिस स्टार' अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं मनिका ने आगे कहा, " ऐसे में जब हमारे पास रहने को अपनी लक्जरी घर है तो दिल्ली पुलिस असाधारण काम कर रही है ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रूप से रह सकें और आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते करते समय सामाजिक दूरी बनी रहे ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिल सके."

In these testing times, i have seen lot of photos & videos of the staff of Delhi Police doing a commendable job, be it maintaining lockdown or ensuring food to the needy. Request all of them to take care while performing their duties. @DelhiPolice @DCPSouthDelhi #coronawarriors pic.twitter.com/xqxH766OYY

— Manika Batra (@manikabatra_TT) March 28, 2020