/CWG 2026: दिलीप गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मचाया तहलका, गोल्ड मेडल जीतकर स्कॉटलैंड की धरती पर लहराया तिरंगा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के रेसर दिलीप महादु गावित ने गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया है. दिलीप महादु गावित ने गोल्ड मेडल जीतकर स्कॉटलैंड की धरती पर इतिहास रच दिया है. ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन दिलीप महादु गावित ने मेंस T47 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. गावित ने आखिरी 30 मीटर में जबरदस्त रफ्तार दिखाते हुए 10.71 सेकंड का समय लिया और कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता.
मोहम्मद बासिल का प्रदर्शन भी शानदार रहा, उन्होंने 10.83 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता और इंग्लैंड के केविन सैंटोस (10.85 सेकंड) को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने पैरा एथलेटिक्स स्प्रिंट इवेंट में पोडियम पर ऐतिहासिक 'वन-टू' फिनिश किया और ग्लासगो में देश के मेडल टैली में दो और मेडल जोड़े.
इससे पहले लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतकर दिन की शुरुआत की थी. श्रीशंकर, जिन्होंने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई. वह जमैका के ताजे गेल से पीछे रहे, जिन्होंने 8.15 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता. स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी ने 8.08 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि एक अन्य भारतीय, लोकेश, अपने कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू में 7.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहे.
इस सिल्वर मेडल के साथ श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मेंस लॉन्ग जम्पर बन गए. गावित के गोल्ड, बासिल के सिल्वर और श्रीशंकर के सिल्वर मेडल के साथ, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन तीन मेडल जोड़े, जिससे देश का कुल मेडल टैली 15 हो गया, जिसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज. भारत को ये गोल्ड मेडल वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू, महिलाओं की F57 शॉट पुट में शर्मिला धनखड़ और अब मेंस T47 100 मीटर दौड़ में गावित से मिले हैं. भारत ने अब तक 15 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.
1. मीराबाई चानू (गोल्ड, वेटलिफ्टिंग)
2. शर्मिला धनखड़ (गोल्ड, महिलाओं का शॉट पुट F57)
3. दिलीप महादु गावित (गोल्ड, पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़)
4. मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ (सिल्वर, पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़)
5. मुरली श्रीशंकर (सिल्वर, पुरुषों की लॉन्ग जंप)
6. ऋषिकंत सिंह (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
7. मुथुपंडी राजा (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
8. ज्ञानेश्वरी यादव (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
9. सर्वेश कुशारे (सिल्वर, पुरुषों की हाई जंप)
10. गुलवीर सिंह (सिल्वर, मेंस 10,000 मीटर दौड़)
11. हरजिंदर कौर (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
12. वल्लुरी अजय बाबू (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
13. बिंद्यारानी देवी (ब्रॉन्ज, वेटलिफ्टिंग)
14. शिल्पा के. शायला (ब्रॉन्ज, महिलाओं का शॉट पुट F57)
15. झंडू कुमार (ब्रॉन्ज, पैरा पावरलिफ्टिंग)