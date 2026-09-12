/एशियन गेम्स से कुछ दिन पहले टूटा दिल, दिव्यांशी चौधरी टीम से बाहर, रोते हुए सोशल मीडिया पर दिया शॉकिंग बयान

जिस एशियन गेम्स का टिकट हाथ में था, जिसके लिए किट मिल चुकी थी और विदाई समारोह तक हो चुका था, उसी प्रतियोगिता से 18 साल की दिव्यांशी चौधरी को अचानक बाहर कर दिया गया. जापान रवाना होने से कुछ दिन पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी को टीम से हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. दिव्यांशी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे मेडिकल कारणों से लिया गया फैसला बताया है.
कोटा की रहने वाली दिव्यांशी चौधरी ने एशियन गेम्स की तैयारी पूरी कर ली थी. उन्हें भारतीय टीम की किट भी मिल चुकी थी और यात्रा के टिकट भी बुक थे. इतना ही नहीं, वह नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के विदाई समारोह में भी शामिल हुई थीं, लेकिन नेशनल कैंप के दौरान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI की मेडिकल जांच के बाद उनकी स्थिति अचानक बदल गई और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.
दिव्यांशी चौधरी ने महिला 60 किग्रा सांडा वर्ग में अपनी जगह कड़े चयन ट्रायल के जरिए हासिल की थी. उन्होंने इस मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी को हराया था. रोशिबिना दो बार एशियन गेम्स की पदक विजेता हैं. इसके बावजूद ट्रायल में दिव्यांशी की जीत के बाद उनका नाम टीम के दावेदारों में शामिल था. दिव्यांशी चौधरी के टीम से बाहर होने के बाद उनकी जगह अब रोशिबिना देवी को भारतीय दल में शामिल कर लिया गया है. यही वजह है कि पूरे मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं. दिव्यांशी का आरोप है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और अगर उन्होंने ट्रायल में रोशिबिना को हराकर जगह बनाई थी, तो बाद में उनके चयन पर सवाल क्यों उठाया गया?
दिव्यांशी चौधरी ने इस फैसले के बाद अपनी मानसिक स्थिति को लेकर बेहद भावुक बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों से उन पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब उन्होंने सेलेक्शन ट्रायल में जीत दर्ज की थी, तो जापान जाने का अधिकार उनका क्यों नहीं था. दिव्यांशी चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को ‘पावर का गलत इस्तेमाल’ तक बताया है.