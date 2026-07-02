/जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा... अमेरिकी खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, अब फ्री में बंटेगा 1 मिलियन डॉलर का पिज्जा, जानें वजह

अगर मैच की बात करें तो रेड कार्ड के बावजूद अमेरिका की टीम पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा. फोलारिन बालोगुन ने पहले हाफ के अंत में शानदार गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में उन्हें रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. इसके बावजूद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही अमेरिकी टीम ने हार नहीं मानी. मालिक टिलमैन ने 82वें मिनट में शानदार फ्री-किक पर गोल दागकर अमेरिका की जीत पक्की कर दी. अमेरिका ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. यह विश्व कप के नॉकआउट चरण में अमेरिका की लगभग 24 साल बाद पहली जीत भी रही और अब उसका सामना प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा.