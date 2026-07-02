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जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा... अमेरिकी खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, अब फ्री में बंटेगा 1 मिलियन डॉलर का पिज्जा, जानें वजह

अमेरिका की मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज (Domino's) ने घोषणा की है कि वह 10 लाख अमेरिकी डॉलर (1 मिलियन डॉलर) मूल्य के मुफ्त पिज्जा बांटेगी. हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि टीम के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को मिला रेड कार्ड बना.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:45 PM IST
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा... अमेरिकी खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, अब फ्री में बंटेगा 1 मिलियन डॉलर का पिज्जा, जानें वजह
Image Credit: (PHOTO: AI GRAPHIC) अमेरिकी खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, अब फ्री में बंटेगा 1 मिलियन डॉलर का पिज्जाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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