/जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा... अमेरिकी खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, अब फ्री में बंटेगा 1 मिलियन डॉलर का पिज्जा, जानें वजह

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ मैदान के बाहर भी एक दिलचस्प कहानी सुर्खियां बटोर रही है. अमेरिका की मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज (Domino's) ने घोषणा की है कि वह 10 लाख अमेरिकी डॉलर (1 मिलियन डॉलर) मूल्य के मुफ्त पिज्जा बांटेगी. हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि टीम के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को मिला रेड कार्ड बना.
दरअसल, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मई 2026 में डोमिनोज ने एक अनोखा प्रमोशनल ऑफर लॉन्च किया था. कंपनी ने वादा किया था कि यदि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिकी टीम का कोई भी खिलाड़ी रेड कार्ड देखता है, तो वह अपने ग्राहकों को कुल 10 लाख डॉलर मूल्य के 'इमरजेंसी पिज्जा' मुफ्त देगी. यह ऑफर सिर्फ प्रचार नहीं था, बल्कि पहले से तय अभियान का हिस्सा था. जैसे ही अमेरिका और बोस्निया एवं हर्जेगोविना के मुकाबले में बालोगुन को रेड कार्ड मिला, कंपनी का यह वादा एक्टिव हो गया.
डोमिनोज के मुताबिक इस ऑफर के तहत 60 हजार से अधिक विजेताओं को मुफ्त मीडियम दो-टॉपिंग पिज्जा मिलेगा. हालांकि इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 10 जून 2026 तक डोमिनोज़ की वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था और Domino's Rewards प्रोग्राम का हिस्सा बने थे. इसके बाद चुने गए विजेता तय समय सीमा के भीतर अपना मुफ्त पिज्जा रिडीम कर सकेंगे.
डोमिनोज ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि किसी बड़े मैच में अपनी पसंदीदा टीम के खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलना प्रशंसकों के लिए बेहद निराशाजनक होता है. ऐसे में कंपनी इस निराशा को थोड़ा कम करने के लिए फैंस को मुफ्त 'इमरजेंसी पिज्जा' देना चाहती है. कंपनी ने वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल थीम पर आधारित लिमिटेड-एडिशन मर्चेंडाइज भी लॉन्च किया है, जिसमें जर्सी, कैप और अन्य सामान शामिल हैं.
अगर मैच की बात करें तो रेड कार्ड के बावजूद अमेरिका की टीम पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा. फोलारिन बालोगुन ने पहले हाफ के अंत में शानदार गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में उन्हें रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. इसके बावजूद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही अमेरिकी टीम ने हार नहीं मानी. मालिक टिलमैन ने 82वें मिनट में शानदार फ्री-किक पर गोल दागकर अमेरिका की जीत पक्की कर दी. अमेरिका ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. यह विश्व कप के नॉकआउट चरण में अमेरिका की लगभग 24 साल बाद पहली जीत भी रही और अब उसका सामना प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा.