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FIFA में घमासान! विवाद में फंसे चीफ इन्फेंटिनो के सपोर्ट में उतरे ट्रंप, कहा- अगर हटाया तो..., जानें पूरा मामला

विवादों में फंसे फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन मिला है. डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर FIFA ने इन्फैंटिनो को हटाने के बारे में सोचा तो यह ‘भयंकर गलती’ होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:40 PM IST
FIFA में घमासान! विवाद में फंसे चीफ इन्फेंटिनो के सपोर्ट में उतरे ट्रंप, कहा- अगर हटाया तो..., जानें पूरा मामला
Image Credit: विवादों में फंसे FIFA चीफ इन्फेंटिनो के सपोर्ट में उतरे ट्रंप (AP Photo)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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