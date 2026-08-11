/FIFA में घमासान! विवाद में फंसे चीफ इन्फेंटिनो के सपोर्ट में उतरे ट्रंप, कहा- अगर हटाया तो..., जानें पूरा मामला

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ठीक बाद फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो इन दिनों अपने कार्यकाल के सबसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहे हैं. एक तरफ UEFA, AFC और CONCACAF जैसी बड़ी फुटबॉल संस्थाएं उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इन्फेंटिनो के समर्थन में उतर आए हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर FIFA ने इन्फैंटिनो को हटाने के बारे में सोचा तो यह ‘भयंकर गलती’ होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब इन्फेंटिनो के खिलाफ FIFA के भीतर ही असंतोष तेजी से बढ़ रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन्फेंटिनो की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि FIFA के लिए इन्फेंटिनो को हटाना बड़ी गलती होगी. ट्रंप के मुताबिक, इन्फेंटिनो ने अब तक का सबसे सफल विश्व कप कराया है और अगर वह पद से हटते हैं तो भविष्य में विश्व कप उतना सफल या लाभदायक नहीं रहेगा.
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया, "अगर FIFA किसी भी वजह से प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को बदलने के बारे में सोचता भी है, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी. वो शानदार हैं; उन्होंने अब तक के सबसे सफल वर्ल्ड कप की अध्यक्षता की है, जो पिछले सभी वर्ल्ड कप के मुकाबले चार गुना ज्यादा सफल रहा. अगर वो चले गए, तो टूर्नामेंट कभी भी इतना सफल या फायदेमंद नहीं हो पाएगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.''
पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है FIFA का वह प्रस्ताव, जिसके तहत वर्ल्ड कप के कमर्शियल अधिकारों से जुड़ी एक नई कंपनी फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज में करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचकर 4.2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई गई थी. FIFA इस नई कंपनी की वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर आंक रहा था. इसके जरिए वर्ल्ड कप के प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सरशिप, टिकटिंग और दूसरे कमर्शियल कारोबार को एक जगह लाने की योजना थी.
इन्फेंटिनो का तर्क था कि इससे FIFA को अतिरिक्त पैसा मिलेगा और दुनिया के 211 सदस्य संघों को फुटबॉल के विकास के लिए ज्यादा फंड दिया जा सकेगा. लेकिन कई फुटबॉल संगठनों को लगा कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के कमर्शियल अधिकारों को निजी निवेशकों के हाथ में देना फुटबॉल के हित में नहीं है.
विरोध इतना बढ़ा कि FIFA को आखिरकार यह पूरी योजना वापस लेनी पड़ी. इन्फैंटिनो ने माना कि इस प्रस्ताव ने फुटबॉल जगत में ऐसी दरार पैदा कर दी है जो अब FIFA के मूल उद्देश्य के हित में नहीं है.
सबसे मुखर विरोध UEFA की तरफ से आया है. UEFA के साथ AFC और CONCACAF ने भी संयुक्त रूप से इन्फेंटिनो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. इन तीनों महासंघों ने खुले पत्र में इन्फैंटिनो पर भरोसा तोड़ने और महत्वपूर्ण फैसलों में पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है और इन्फैंटिनो के इस्तीफे तक की बात कही है.
इसके अलावा नॉर्वे फुटबॉल फेडरेशन ने भी इन्फैंटिनो से तत्काल पद छोड़ने की मांग की है. इंग्लैंड, वेल्स, स्वीडन और सर्बिया जैसे देशों में भी उनके दोबारा चुनाव को लेकर समर्थन कमजोर पड़ा है.
इन्फैंटिनो पूरी तरह अलग-थलग नहीं पड़े हैं. CAF, CONMEBOL और मेक्सिको समेत कई सदस्य संघ अब भी उनके समर्थन में हैं. जुलाई में 200 से ज्यादा FIFA सदस्य इन्फेंटिनो के चौथे कार्यकाल के समर्थन में सामने आए थे. यही वजह है कि फीफा के अंदर इस समय दो स्पष्ट धड़े नजर आ रहे हैं. एक इन्फेंटिनो के नेतृत्व को जारी रखना चाहता है, जबकि दूसरा नेतृत्व में बदलाव और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहा है.
ऐसे में ट्रंप का खुलकर इन्फेंटिनो का समर्थन करना इस विवाद को और दिलचस्प बना देता है. एक तरफ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फुटबॉल संस्थाएं उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का राजनीतिक समर्थन उनके साथ खड़ा है. अब असली सवाल यही है कि 2027 में FIFA की कमान इन्फेंटिनो के हाथ में रहेगी या बढ़ता विरोध फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता खोलेगा.