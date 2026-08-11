/FIFA में घमासान! विवाद में फंसे चीफ इन्फेंटिनो के सपोर्ट में उतरे ट्रंप, कहा- अगर हटाया तो..., जानें पूरा मामला

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया, "अगर FIFA किसी भी वजह से प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को बदलने के बारे में सोचता भी है, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी. वो शानदार हैं; उन्होंने अब तक के सबसे सफल वर्ल्ड कप की अध्यक्षता की है, जो पिछले सभी वर्ल्ड कप के मुकाबले चार गुना ज्यादा सफल रहा. अगर वो चले गए, तो टूर्नामेंट कभी भी इतना सफल या फायदेमंद नहीं हो पाएगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.''