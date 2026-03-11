Advertisement
trendingNow13137558
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीFIFA World Cup: डोनाल्‍ड ट्रंप ने दिया ग्रीन सिग्नल, फिर भी नहीं माना ईरान, अमेरिका को दे दिया सबसे बड़ा झटका!

FIFA World Cup: डोनाल्‍ड ट्रंप ने दिया ग्रीन सिग्नल, फिर भी नहीं माना ईरान, अमेरिका को दे दिया सबसे बड़ा झटका!

USA vs IRAN FIFA World Cup Controversy: ईरान ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप से हटने का आधिकारिक ऐलान कर दिया. अमेरिका और इजरायल द्वारा सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या और जारी युद्ध के विरोध में उसने फैसला लिया है. खेल मंत्री अहमद दुनियामाली ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: Social Media
Photo Credit: Social Media

USA vs IRAN FIFA World Cup Controversy: ईरान ने युद्ध के मैदान से बाहर अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है. उसने जून-जुलाई में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी टीम को ग्रीन सिग्नल देने के बाद यह निर्णय लिया गया है. ईरान के खेल मंत्री अहमद दुनियामाली ने बुधवार को आधिकारिक घोषणा की है कि ईरान फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा.

यह कड़ा फैसला सह-मेजबान अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के विरोध में लिया गया है. इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. तेहरान ने यह फैसला फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के उस बयान के महज कुछ घंटों बाद लिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी टीम को सुरक्षित प्रवेश और गर्मजोशी से स्वागत का आश्वासन दिया है.

खेल मंत्री ने किया ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम एशिया में तनाव तब बढ़ा जब लगभग दो सप्ताह पहले, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए. इन हमलों ने न केवल इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता की जान ली, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है. सरकारी टेलीविजन पर खेल मंत्री ने कहा, ''यह देखते हुए कि इस भ्रष्ट शासन ने हमारे नेता की हत्या की है, हम किसी भी परिस्थिति में वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले सकते.''

क्या ईरानी खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी?

यह स्पष्ट है कि ईरान अब खेल के मैदान पर उन देशों के साथ नहीं दिखना चाहता जिसे वह अपना दुश्मन मान रहा है. 48 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है. खेल मंत्री दुनियामाली ने जोर देकर कहा, ''हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और मौलिक रूप से, भागीदारी के लिए ऐसी स्थितियां मौजूद ही नहीं हैं.'' उनके अनुसार, पिछले आठ-नौ महीनों में ईरान पर दो युद्ध थोपे गए हैं, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं.

ये भी पढ़ें: फीफा वर्ल्ड कप पर घमासान, USA ने ईरान को दिया ग्रीन सिग्नल, ट्रंप को दिक्कत नहीं?

ट्रंप के आश्वासन का कोई असर नहीं

फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें ट्रंप ने ईरानी टीम के स्वागत की बात दोहराई थी. हालांकि, इससे पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ईरान के खेलने या न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्फेंटिनो ने इस मुलाकात को काफी उत्पादक बताया था, लेकिन तेहरान के सूत्रों का कहना है कि युद्ध के कारण टीम के लिए न तो वर्ल्ड कप में जाना संभव है और न ही अभ्यास मैच खेलना. राजनीतिक आश्वासन मैदान की कड़वी सच्चाई को बदलने में नाकाम रहे.

ईरान का वर्ल्ड कप शेड्यूल और ग्रुप क्या था?

दिसंबर में हुए ड्रॉ के मुताबिक, ईरान को ग्रुप-जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया था. टीम के सभी मैच अमेरिका के लॉस एंजिल्स और सिएटल में होने थे. एशियाई क्वालीफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन कर क्वालीफाई करने वाला ईरान पिछले हफ्ते अटलांटा में आयोजित फीफा प्लानिंग समिट से नदारद रहने वाला एकमात्र देश था. इससे पहले ही संकेत मिल गए थे कि ईरान इस टूर्नामेंट से दूरी बना सकता है.

ये भी पढ़ें: अपनी बात पर अड़े कीर्ति, टीम इंडिया के मंदिर जाने पर उठाए सवाल, गंभीर ने दिया जवाब

क्या अब ईरान पर लगेगा भारी जुर्माना?

फीफा के नियमों के तहत, यदि कोई टीम टूर्नामेंट शुरू होने के 30 दिन पहले हटती है, तो उस पर कम से कम 2,50,000 स्विस फ्रैंक (करीब 3 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, फीफा अनुशासनात्मक समिति उस देश को भविष्य की प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित भी कर सकती है. फिलहाल फीफा ने ईरान की जगह किसी अन्य टीम को शामिल करने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वर्ल्ड कप के आयोजन पर इस फैसले का बड़ा साया पड़ना तय है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

FIFA World Cup 2026Donald Trump

Trending news

सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... ईंधन संकट का डर सब जगह हावी
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... ईंधन संकट का डर सब जगह हावी