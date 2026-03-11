USA vs IRAN FIFA World Cup Controversy: ईरान ने युद्ध के मैदान से बाहर अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है. उसने जून-जुलाई में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी टीम को ग्रीन सिग्नल देने के बाद यह निर्णय लिया गया है. ईरान के खेल मंत्री अहमद दुनियामाली ने बुधवार को आधिकारिक घोषणा की है कि ईरान फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा.

यह कड़ा फैसला सह-मेजबान अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के विरोध में लिया गया है. इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. तेहरान ने यह फैसला फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के उस बयान के महज कुछ घंटों बाद लिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी टीम को सुरक्षित प्रवेश और गर्मजोशी से स्वागत का आश्वासन दिया है.

खेल मंत्री ने किया ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम एशिया में तनाव तब बढ़ा जब लगभग दो सप्ताह पहले, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए. इन हमलों ने न केवल इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता की जान ली, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है. सरकारी टेलीविजन पर खेल मंत्री ने कहा, ''यह देखते हुए कि इस भ्रष्ट शासन ने हमारे नेता की हत्या की है, हम किसी भी परिस्थिति में वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले सकते.''

क्या ईरानी खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी?

यह स्पष्ट है कि ईरान अब खेल के मैदान पर उन देशों के साथ नहीं दिखना चाहता जिसे वह अपना दुश्मन मान रहा है. 48 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है. खेल मंत्री दुनियामाली ने जोर देकर कहा, ''हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और मौलिक रूप से, भागीदारी के लिए ऐसी स्थितियां मौजूद ही नहीं हैं.'' उनके अनुसार, पिछले आठ-नौ महीनों में ईरान पर दो युद्ध थोपे गए हैं, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं.

ये भी पढ़ें: फीफा वर्ल्ड कप पर घमासान, USA ने ईरान को दिया ग्रीन सिग्नल, ट्रंप को दिक्कत नहीं?

ट्रंप के आश्वासन का कोई असर नहीं

फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें ट्रंप ने ईरानी टीम के स्वागत की बात दोहराई थी. हालांकि, इससे पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ईरान के खेलने या न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्फेंटिनो ने इस मुलाकात को काफी उत्पादक बताया था, लेकिन तेहरान के सूत्रों का कहना है कि युद्ध के कारण टीम के लिए न तो वर्ल्ड कप में जाना संभव है और न ही अभ्यास मैच खेलना. राजनीतिक आश्वासन मैदान की कड़वी सच्चाई को बदलने में नाकाम रहे.

ईरान का वर्ल्ड कप शेड्यूल और ग्रुप क्या था?

दिसंबर में हुए ड्रॉ के मुताबिक, ईरान को ग्रुप-जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया था. टीम के सभी मैच अमेरिका के लॉस एंजिल्स और सिएटल में होने थे. एशियाई क्वालीफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन कर क्वालीफाई करने वाला ईरान पिछले हफ्ते अटलांटा में आयोजित फीफा प्लानिंग समिट से नदारद रहने वाला एकमात्र देश था. इससे पहले ही संकेत मिल गए थे कि ईरान इस टूर्नामेंट से दूरी बना सकता है.

ये भी पढ़ें: अपनी बात पर अड़े कीर्ति, टीम इंडिया के मंदिर जाने पर उठाए सवाल, गंभीर ने दिया जवाब

क्या अब ईरान पर लगेगा भारी जुर्माना?

फीफा के नियमों के तहत, यदि कोई टीम टूर्नामेंट शुरू होने के 30 दिन पहले हटती है, तो उस पर कम से कम 2,50,000 स्विस फ्रैंक (करीब 3 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, फीफा अनुशासनात्मक समिति उस देश को भविष्य की प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित भी कर सकती है. फिलहाल फीफा ने ईरान की जगह किसी अन्य टीम को शामिल करने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वर्ल्ड कप के आयोजन पर इस फैसले का बड़ा साया पड़ना तय है.