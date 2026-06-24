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डोनाल्ड ट्रंप के हाथों सजेगी विजेता की ट्रॉफी, फीफा का बड़ा ऐलान, 'हाइड्रेशन ब्रेक विवाद' पर क्या कहा?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपेंगे. वहीं, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने खेल के दौरान 'हाइड्रेशन ब्रेक' को भविष्य में भी जारी रखने के संकेत दिए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 03:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:07 AM IST
डोनाल्ड ट्रंप के हाथों सजेगी विजेता की ट्रॉफी, फीफा का बड़ा ऐलान, 'हाइड्रेशन ब्रेक विवाद' पर क्या कहा?
Image Credit: डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में विजेता को ट्रॉफी देंगे. AI Generated Images

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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