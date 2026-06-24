Donald Trump to Present FIFA World Cup 2026 Trophy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल मैच के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देंगे. इसकी घोषणा फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने मंगलवार को की. उन्होंने बताया कि ट्रंप 19 जुलाई, 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रॉफी देने के लिए उपस्थित रहेंगे. ट्रंप इससे पहले अमेरिका में क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मौजूद थे. तब उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा था.
इन्फेंटिनो ने "फॉक्स एंड फ्रेंड्स" टेलीविजन कार्यक्रम में कहा, ''हम राष्ट्रपति के साथ मिलकर फाइनल का आनंद लेंगे और निश्चित रूप से साथ मिलकर विजेता को ट्रॉफी सौंपेंगे.'' इन्फेंटिनो के ट्रंप के साथ संबंध काफी करीबी रहे हैं. पिछले साल दिसंबर में इन्फेंटिनो ने ट्रंप को अपने द्वारा शुरू किए गए "फीफा शांति पुरस्कार" के उद्घाटन संस्करण से सम्मानित किया था. यह पुरस्कार ट्रंप को तब दिया गया जब वे खेलों की दुनिया में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे.
The FIFA President has announced that he and FIFA Peace Prize winner, Donald J. Trump, will hand the World Cup trophy to the winning team together pic.twitter.com/1G8oUTBn6a
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 23, 2026
ट्रंप का खेलों के मंच पर रहने का अनुभव मिला-जुला रहा है। पिछले साल इसी स्टेडियम में जब उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप विजेता चेल्सी को ट्रॉफी सौंपी थी, तो दर्शकों ने उनकी हूटिंग (बूइंग) भी की और कुछ ने उनका समर्थन भी किया. ट्रॉफी उठाने के दौरान वे टीम के बीच में ही खड़े रहे, जिससे कुछ खिलाड़ी काफी हैरान और भ्रमित नजर आए थे.
इस बीच, इन्फेंटिनो ने संकेत दिया है कि फीफा भविष्य के विश्व कप टूर्नामेंटों में भी 'हाइड्रेशन ब्रेक' जारी रखने पर विचार करेगा. इस साल के टूर्नामेंट में खेल के बीच में अतिरिक्त ठहराव के कारण काफी आलोचना हुई थी, लेकिन इन्फेंटिनो ने इन ब्रेक्स का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रशंसकों के लिए अधिक मनोरंजन दे सकते हैं. आलोचकों का कहना है कि ये ब्रेक विज्ञापन दिखाने या अमेरिकी-शैली के 'टाइमआउट' का एक गुप्त तरीका हैं, लेकिन इन्फेंटिनो इसे सकारात्मक मानते हैं.
इन्फेंटिनो ने कहा,''शायद कोच स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकें और गलतियों को सुधार सकें. खिलाड़ियों को थोड़ा आराम मिलता है और वे पूरी गति से वापस आते हैं.'' उन्होंने यह भी दावा किया कि इन छोटे ब्रेक्स की वजह से ही खिलाड़ी मैच के आखिरी सेकंड तक पूरी तीव्रता के साथ हमलावर खेल दिखा पाते हैं. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही कई कोचों ने इस ब्रेक को बेकार कहा है और उनका मानना है कि खेल की गति को रोकता है.