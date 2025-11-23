इन 12 देशों के फैंस अमेरिका में नहीं देख पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप, लिस्ट में 2 क्वालिफाइड नेशन भी शामिल

Donald Trump Travel Ban: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन से टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों फुटबॉल फैंस का दिल टूट सकता है. अगले साल फुटबॉल विश्व कप को यूनाइटेड स्टेट्स (United States), मेक्सिको (Mexico) और कनाडा (Canada) मिलकर होस्ट करेंगे. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 जून, 2025 को 19 देशों को टारगेट करते हुए लेटेस्ट बैन का ऐलान किया. ये प्रतिबंध एक दर्जन से ज्यादा देशों के नागरिकों को अमेरिका में आने से रोकता है.

मायूस होंगे फैंस

ये कदम शायद इस मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़े उत्साह को खराब कर सकता है, क्योंकि लिस्ट में शामिल और टूर्नामेंट के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके देशों के फैंस स्टेडियम के अंदर से फैंस के लिए चीयर नहीं कर पाएंगे. इस बात की भी संभावना है कि ज़्यादातर मैच यूनाइटेड स्टेट्स में खेले जाएंगे; यह लिस्ट में शामिल देशों के लोगों के लिए एक समस्या बन सकता है.

ट्रंप की ट्रैवल बैन लिस्ट में कौन से देश?

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'लैड बाइबिल' के मुताबिक, ट्रैवल बैन का ऐलान करते वक्त, यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि वो अमेरिका की यात्रा पर 'कॉमन सेंस की पाबंदियां' (Common sense restrictions) लगाएंगे जो 'अमेरिकियों को खतरनाक विदेशी लोगों से बचाएंगी'. ट्रैवल बैन का असर इन देशों के लोगों पर पड़ेगा. इस देशो के नाम हैं:-

1. अफगानिस्तान

2. म्यांमार

3. चाड

4. कांगो-ब्राजाविल

5. इक्वेटोरियल गिनी

6. इरिट्रिया

7. हैती

8. ईरान

9. लीबिया

10. सोमालिया

11. सूडान

12. यमन

ये भी बताना जरूरी है कि बुरुंडी (Burundi), क्यूबा (Cuba), ​​लाओस (Laos), सिएरा लियोन (Sierra Leone), टोगो (Togo), तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) और वेनेजुएला (Venezuela) के यात्रियों पर भी कुछ ट्रैवल से जुड़ी पाबंदियां लगाई गई थीं.

इन 2 प्रतिबंधित देशों ने किया है क्वालिफाई

ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल 19 देशों में से 2 देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इनके नाम हैं ईरान (Iran) और हैती (Haiti). ईरान के लिए, ये 7वीं बार था जब मिडिल ईस्ट के इस देश ने 23 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में टॉप करके टूर्नामेंट में जगह बनाई. इस बीच, क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम हैती थी, जिस पर भी ट्रंप का ट्रैवल बैन है, हैटी ने 51 साल के सूखे के बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पक्का किया है.

खिलाड़ी के साथ इन लोगों को होगी इजाजत?

कोई भी खिलाड़ी या उनकी टीम का सदस्य, जिसमें कोच, जरूरी सपोर्ट रोल निभाने वाले लोग, और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जो वर्ल्ड कप, ओलंपिक, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से तय किए गए किसी दूसरे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अमेरिका आने की इजाजत है, लेकिन ये फैन पर लागू नहीं होता है.