'वापस नहीं करने वाला...' वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दीवाने हुए डोनाल्ड ट्रंप, फीफा प्रेसिडेंट ने दिया फाइनल का टिकट
Advertisement
trendingNow12893538
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

'वापस नहीं करने वाला...' वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दीवाने हुए डोनाल्ड ट्रंप, फीफा प्रेसिडेंट ने दिया फाइनल का टिकट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फीफा के प्रेसीडेंट जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की. ओवल ऑफिस में इन्फेंटिनो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump with fifa world cup
Donald Trump with fifa world cup

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फीफा के प्रेसीडेंट जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की. ओवल ऑफिस में इन्फेंटिनो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई. इसके अलावा अगले साल अमेरिका-कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फाइनल मैच की टिकट भी सौंपी. इस दौरान ओवल ऑफिस में हंसी-मजाक का माहौल भी देखने को मिला.

वायरल हुआ ट्रंप का मजाक

इन्फेंटिनो ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रॉफी दिखाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक करते हुए उनसे कहा, ''मैं इसे वापिस नहीं करने वाला.'' इसके बाद पूरा ऑफिस हंस पड़ा और ठहाके गूंजने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

टूर्नामेंट में खेलेंगी 48 टीमें

48 टीमों वाली फुटबॉल चैंपियनशिप का ड्रॉ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में होगा. प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के 250वें फ्रीडम एनिवर्सरी का एक बेहतरीन शो करार दिया. 2026 फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ 5 दिसंबर को आयोजित होगा. इन्फेंटिनो ने कहा, ''एक ग्लोबल इवेंट को और एक शानदार लोगों के ग्रुप को दुनिया के दिग्गज एथलीट्स के साथ लाने का ये बेहतरीन मौका होने वाला है. ये खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है.''

फीफा के प्रेसीडेंट ने दिया सम्मान

जब अमेरिकी रॉष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा विश्व कप की ट्रॉफी अपने हाथों में ली थी तो प्रेसीडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा, "ये केवल फीफा के अध्यक्ष, देशों के राष्ट्रपति और विजेता ही उठा सकते हैं. आप विजेता हैं तो आप इसके असली हकदार हैं और आप निश्चित ही इसे उठा सकते हैं. हम अमेरिका की धरती पर पूरी दुनिया को एक करने का काम कर रहे हैं. ये बेहद गर्व की बात है. आपके सुनहरे फीफा विश्व कप की ट्रॉफी उठाने से पहले हम कयास लगा रहे हैं कि 100 करोड़ लोग पूरी दुनिया में 2026 वर्ल्ड कप का ड्रॉ देखेंगे.''

ये भी पढ़ें: भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने किया बड़ा ब्लंडर, फैंस जमकर काट रहे बवाल, जाने क्या है पूरा मामला...

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
;