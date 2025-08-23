'वापस नहीं करने वाला...' वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दीवाने हुए डोनाल्ड ट्रंप, फीफा प्रेसिडेंट ने दिया फाइनल का टिकट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फीफा के प्रेसीडेंट जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की. ओवल ऑफिस में इन्फेंटिनो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई. इसके अलावा अगले साल अमेरिका-कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फाइनल मैच की टिकट भी सौंपी. इस दौरान ओवल ऑफिस में हंसी-मजाक का माहौल भी देखने को मिला.

वायरल हुआ ट्रंप का मजाक

इन्फेंटिनो ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रॉफी दिखाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक करते हुए उनसे कहा, ''मैं इसे वापिस नहीं करने वाला.'' इसके बाद पूरा ऑफिस हंस पड़ा और ठहाके गूंजने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

FIFA president lets President Trump hold the winner's trophy: GIANNI INFANTINO: "Since you are a winner, of course, you can as well touch it." TRUMP: "Can I keep it?" pic.twitter.com/qttKqmQXkv — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025

टूर्नामेंट में खेलेंगी 48 टीमें

48 टीमों वाली फुटबॉल चैंपियनशिप का ड्रॉ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में होगा. प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के 250वें फ्रीडम एनिवर्सरी का एक बेहतरीन शो करार दिया. 2026 फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ 5 दिसंबर को आयोजित होगा. इन्फेंटिनो ने कहा, ''एक ग्लोबल इवेंट को और एक शानदार लोगों के ग्रुप को दुनिया के दिग्गज एथलीट्स के साथ लाने का ये बेहतरीन मौका होने वाला है. ये खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है.''

फीफा के प्रेसीडेंट ने दिया सम्मान

जब अमेरिकी रॉष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा विश्व कप की ट्रॉफी अपने हाथों में ली थी तो प्रेसीडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा, "ये केवल फीफा के अध्यक्ष, देशों के राष्ट्रपति और विजेता ही उठा सकते हैं. आप विजेता हैं तो आप इसके असली हकदार हैं और आप निश्चित ही इसे उठा सकते हैं. हम अमेरिका की धरती पर पूरी दुनिया को एक करने का काम कर रहे हैं. ये बेहद गर्व की बात है. आपके सुनहरे फीफा विश्व कप की ट्रॉफी उठाने से पहले हम कयास लगा रहे हैं कि 100 करोड़ लोग पूरी दुनिया में 2026 वर्ल्ड कप का ड्रॉ देखेंगे.''

