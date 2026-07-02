/आपके पिता का निधन... LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआर कांगो के कोच पर टूटा दुखों का पहाड़, दर्दनाक खबर सुन हुए इमोशनल

हार के बाद कोच देसाब्रे ने कहा कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अनुभव की कमी साफ तौर पर दिखी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत की लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ मौके गंवाना भारी पड़ा. उन्होंने कहा, “हम निराश हैं क्योंकि हमें भरोसा था कि हम आगे जा सकते हैं. हमने अच्छा खेला लेकिन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक ने मौके का फायदा उठाया. हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है.” देसाब्रे ने आगे कहा कि डीआर कांगो में फुटबॉल लगातार सुधार की ओर है और यह टीम के लिए सीखने का अनुभव है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस स्तर के मैच खेलकर और बेहतर बनेंगे और भविष्य में मजबूत वापसी करेंगे.