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आपके पिता का निधन... LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआर कांगो के कोच पर टूटा दुखों का पहाड़, दर्दनाक खबर सुन हुए इमोशनल

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में हार के बाद जब कोच डेसाब्रे पत्रकरों से बात कर रहे थे, तभी एक अधिकारी ने फ्रेंच भाषा में उनके पिता के निधन की सूचना दी. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह बदल गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:34 PM IST
आपके पिता का निधन... LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआर कांगो के कोच पर टूटा दुखों का पहाड़, दर्दनाक खबर सुन हुए इमोशनल
Image Credit: (Photo: screengrab/X) आपके पिता का निधन... LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआर कांगो के कोच पर टूटा दुखों का पहाड़Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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