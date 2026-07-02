/आपके पिता का निधन... LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआर कांगो के कोच पर टूटा दुखों का पहाड़, दर्दनाक खबर सुन हुए इमोशनल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच डीआर कांगो के कोच सेबेस्टियन डेसाब्रे पर दुखों का पहाड़ टूटा है. 1 जुलाई (बुधवार) को इंग्लैंड के खिलाफ हुए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में उनकी टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है. दुखद खबर सुनकर सेबेस्टियन डेसाब्रे सुन्न पड़ गए. डेसाब्रे के हाव-भाव से सब कुछ जाहिर हो रहा था, लेकिन उन्होंने भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले सभी का शुक्रिया अदा किया.
इंग्लैंड के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में हार के बाद जब कोच डेसाब्रे पत्रकरों से बात कर रहे थे, तभी एक अधिकारी ने फ्रेंच भाषा में उनके पिता के निधन की सूचना दी. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह बदल गया. अधिकारी ने संवेदना व्यक्त करते हुए घोषणा की कि बातचीत समाप्त की जा रही है. शुरुआत में कोच को खबर पर यकीन नहीं हुआ. कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से धन्यवाद कहा और तुरंत उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए.
इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भले ही डीआर कांगो को हार का सामना करना पड़ा और उनका वर्ल्ड कप का सफर समाप्त हो गया, लेकिन टूर्नामेंट में इस टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया,उसने सबका दिल जीत लिया. कोच सेबेस्टियन डेसाब्रे की भी जमकर तारीफ की जा रही है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी कांगो 73वें मिनट तक एक गोल के साथ खेल में आगे थी, लेकिन इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने 10 मिनट के भीतर 2 गोल दागकर मैच का पासा पलट दिया.
दुखद अंत के बावजूद, डेसाब्रे ने देश को 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप तक पहुँचाकर एक यादगार उपलब्धि हासिल की। उनकी देखरेख में, कांगो की राष्ट्रीय टीम ने अपने पहले गोल और पहली जीत दर्ज की, और 2026 में नॉकआउट स्टेज में ऐतिहासिक जगह बनाई.
हार के बाद कोच देसाब्रे ने कहा कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अनुभव की कमी साफ तौर पर दिखी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत की लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ मौके गंवाना भारी पड़ा. उन्होंने कहा, “हम निराश हैं क्योंकि हमें भरोसा था कि हम आगे जा सकते हैं. हमने अच्छा खेला लेकिन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक ने मौके का फायदा उठाया. हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है.” देसाब्रे ने आगे कहा कि डीआर कांगो में फुटबॉल लगातार सुधार की ओर है और यह टीम के लिए सीखने का अनुभव है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस स्तर के मैच खेलकर और बेहतर बनेंगे और भविष्य में मजबूत वापसी करेंगे.