घर में टूटा सपना... वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारी टीम इंडिया, फाइनल में पहुंचीं ये दो टीमें

FIH Mens Junior Hockey World Cup 2025: एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम हार गई. रविवार को खेले गए मैच में उसे जर्मनी ने हरा दिया. इसके साथ ही घरेलू मैदान पर चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया. जर्मनी ने मैच को 5-1 से जीतकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. उसका मुकाबला अब बुधवार खिताब के लिए स्पेन से होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:59 AM IST
दबाव बनाने का नहीं मिला फायदा

जर्मनी ने पहले क्वार्टर की शुरुआत मजबूती से की. हालांकि, भारत ने शुरू में दबाव बनाए रखने और गोल दागने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली. मुकाबले के तीसरे मिनट में ही जस्टस वारवेग ने एक मजबूत इंटरसेप्शन किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने शानदार बचाव किया. 14वें मिनट में जर्मनी को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला. क्विरिन नाहर ने शॉट लिया, जिसे अंकित पाल के शरीर ने गोल के ठीक सामने रोक दिया और मेहमान टीम को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला. लुकास कोसेल ने स्ट्रोक को सफलतापूर्वक गोल में बदला, जिससे जर्मनी को अहम बढ़त मिली.

जर्मनी के ताबड़तोड़ गोल

अगले ही मिनट में सर्कल के अंदर टाइटस वेक्स का पास, सुनील पलाक्षप्पा बेन्नूर के पैर से टकराकर गोल में चला गया. पहले क्वार्टर की समाप्ति तक जर्मनी की टीम 2-0 से आगे निकल गई थी. भारत ने दूसरे क्वार्टर में अपने ओवरऑल गेमप्ले को फिर से बेहतर बनाने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया. मुकाबले के 30वें मिनट जर्मनी को अपना दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे लुकास कोसेल ने फिर से सफलतापूर्वक गोल में बदला. यह टीम का तीसरा, जबकि लुकास का दूसरा गोल रहा.

भारतीय टीम पर भारी पड़े जर्मन

भारत की गोल करने की पहली अच्छी कोशिश 34वें मिनट में हुई, जब अजीत यादव ने अपनी स्किल से दो जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए गोल की तरफ एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन गोलकीपर जैस्पर डिट्जर ने मजबूत बचाव किया. 40वें मिनट में जैनिक इनॉक्स ने ड्रिबल किया और भारतीय डिफेंस के बीच से एलेक वॉन श्वेरिन को पास किया, जिन्होंने भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए बॉल को गोल की तरफ बढ़ाया और जोनास वॉन गेर्सम ने इसे ओपन नेट में डालकर जर्मनी को 4-0 से आगे कर दिया. 

आखिरी क्वार्टर में भारत ने किया गोल

चौथे क्वार्टर के चार मिनट बाद जर्मनी ने इंडियन डिफेंस के ऊपर से बेन हैसबैक (49 मिनट) को एक लंबा एरियल पास दिया, उन्होंने प्रिंसदीप सिंह के चारों ओर ड्रिबल करते हुए गोल कर दिया. कुछ ही पल बाद, भारत को अपना पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसमें सफलता हासिल हुई. कैप्टन रोहित ने अनमोल एक्का (51 मिनट) को एक स्मार्ट पास दिया, जिससे जर्मन खिलाड़ी हैरान रह गए और उन्होंने एक जोरदार शॉट मारा और गोल कर दिया. यहां से भारत ने एक और गोल करने कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

