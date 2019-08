दुती चंद ने इंडियन ग्रां प्री में जीता सुनहरा खिताब, ट्विटर पर मिली बधाई

नई दिल्ली: वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की महिला फर्राटा धाविका दुती चंद ने पांचवीं इंडियन ग्रां प्री में 100 मीटर स्पर्धा में शुक्रवार को स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. 23 वर्षीय महिला फर्राटा धावक दुती ने पटियाला के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (एनआईएस) में जारी प्रतियोगिता के 100 मीटर दौड़ में 11.42 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता.

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. साई ने दुती की इस सफलता के लिए उन्हें बधाई भी दी है. इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी दुती को बधाई दी है.

Here’s a glimpse of @DuteeChand winning the women’s 100m race at the Indian #Athletics Grand Prix that was held in #SAI Patiala.

She won the race in a time of 11.42 seconds.

Many congratulations to her! @KirenRijiju @RijijuOffice @IndiaSports @afiindia #KheloIndia pic.twitter.com/0K1EYYg3Le

